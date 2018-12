El calendario de verano será reducido y sin los clásicos

El fútbol de verano sufrió varias modificaciones a partir de los encuentros oficiales que quedaron postergados durante el 2018 en la Superliga. El caso que ejemplifica la situación es el que vive River, que debe ponerse al día con 4 compromisos que no concretó por priorizar su camino hacia la gloria de la Copa Libertadores ante Boca.

Como el millonario recibirá a Defensa y Justicia (válido por la fecha 8) el sábado 19 de enero a las 20 y 4 días más tarde se enfrentará a Unión de Santa Fe (fecha 12) a las 21, el conjunto de Marcelo Gallardo sólo programó un encuentro para la pretemporada: el 15 de enero frente a Nacional de Montevideo en Punta del Este.

San Lorenzo y Huracán, en tanto, optaron por enfocarse al clásico que quedó pendiente de la fecha 13, que se desarrollará el domingo 20 a las 18 en el Nuevo Gasómetro.

Ante este panorama, el acotado cronograma de amistosos veraniegos quedó conformado sin ningún clásico, ni la tradicional competición triangular que componen los equipos grandes.

El calendario no tendrá el habitual superclásico de verano en Mar del Plata debido a los postergados que debe afrontar River y por el antecedente de violencia que se generó en el partido de vuelta de la final de la Libertadores. Tampoco se jugará el clásico de Avellaneda entre Racing Club e Independiente.



El primero en Salta

El reducido calendario de verano tendrá su primer amistoso en el estadio Padre Ernesto Martearena puesto que el 11 de enero se enfrentarán Talleres de Córdoba y San Martín de Tucumán.

El conjunto cordobés realizará la etapa más intensa de su preparación en nuestra ciudad. El plantel se alojará y entrenará en las instalaciones del Hotel de la Liga Salteña de Fútbol desde el 4 al 12 de enero.

Luego los trabajos continuarán en Córdoba, para el reinicio de la Superliga y el debut en Copa Libertadores, previstos para el último fin de semana de enero frente a Independiente de visitante y el 6 de febrero en el Kempes ante San Pablo, respectivamente.

El calendario

11 de enero, Salta

San Martín vs. Talleres (C)

13 de enero, Rosario

Rosario Central vs. Belgrano

14 de enero, Mar del Plata

Racing vs. Gimnasia (LP)

15 de enero, Punta del Este

River vs. Nacional (U)

16 de enero, Mar del Plata

Boca vs. Unión (SF)

18 de enero, Mar del Plata

Independiente vs. Gimnasia (LP)

19 de enero, Mar del Plata

Racing vs. Rosario Central

20 de enero, Mar del Plata

Boca vs. Aldosivi

Todos los partidos iniciarán a las 22.10.



El regreso de la Superliga con la fecha 17

La Superliga retomará su actividad el 27 de enero con: Aldosivi vs. Racing, Atl. Tucumán vs. Gimnasia, Banfield vs. S. Martín (SJ), Belgrano vs. Unión, Colón vs. Argentinos, Defensa vs. S. Lorenzo, Estudiantes vs. Vélez, G. Cruz vs. Lanús, Huracán vs. R. Central, Independiente vs. Talleres, Newell’s vs. Boca, River vs. Patronato y Tigre vs. S. Martín (T).