Desmienten que Batistella cierre sus puertas en Salta

Ante noticias que se viralizaron por las redes sociales y medios radiales respecto al cierre de la cadena Calzados Batistella, desde la firma aclararon que las tiendas ubicadas en la peatonal Alberdi de la capital salteña no cerrarán sus puertas. La única sucursal que se cerrará está en la provincia de Córdoba.

"Hay noticias falsas que se difundieron. Hay una sucursal que se cierra en la ciudad de Río Cuarto porque la competencia se agrandó en ese lugar pero durante 2019 se abrirán otras dos más: una en Catamarca y otra en Posadas (Misiones), con lo cual seremos 36 locales en total. Ni aquí ni en ninguna otra provincia se cerrarán tiendas", explicó a El Tribuno el gerente de la sucursal Salta de Batistella, Rubén Turco.

"Nos vemos en la necesidad de aclarar esta situación porque por ejemplo hay medios radiales que han afirmado cierres, con los que incluso nos contactamos y no lo han desmentido hasta el momento", recalcó.

El local que cerrará en Río Cuarto tiene 48 años de antigedad. "Es chico, con tres vendedores y hace unos seis años se comenzó a barajar la posibilidad de un cierre; sin embargo, lo reformaron luego pero no levantó, lo agarró la situación actual pero no era que no vendía sino que no vendía lo que necesitaba vender", sostuvo.

En Salta, en la sucursal situada sobre la peatonal Alberdi 151, que comercializa calzado para niños y damas, trabajan diez empleados a tiempo completo y otro "part time". A pocos metros, sobre la misma peatonal, en otro local destinado a hombres, se desempeñan seis trabajadores más.

Al ser consultado por el nivel de ventas de esta temporada de fiestas de fin de año, el gerente calificó como "buenos" los últimos días, pese a que hubo lluvias. "El domingo me sorprendió porque vino mucha gente. Se trabajó bien pero no estamos al mismo nivel del año pasado y ni hablar del ante año pasado pero tampoco estamos mal. Las ventas no son las mismas en ninguna parte, no aumentaron", dijo.

El domingo pasado varios modelos de calzado se agotaron en las tiendas salteñas ante la masiva afluencia de clientes que buscaban estrenar zapatos de fiesta para la Nochebuena.

"Aquí al igual que en Jujuy y en el resto de las provincias del norte argentino las ventas se mantienen pero donde más han aflojado es en las grandes ciudades como Córdoba, Rosario, Buenos Aires", puntualizó.

Turco expresó: "Nosotros siempre tenemos la esperanza de que este 2019 sea mejor. Hoy estamos recibiendo ya calzado de colegiales y botas clásicas, anticipándonos a la temporada de marzo. Con toda confianza les digo a los salteños que hay Batistella para rato".

Calzados Batistella fue fundada en 1945 por Humberto Batistella. Su primer sucursal se llamaba Mil Saldos y estaba en la ciudad de Córdoba. A lo largo del tiempo, la firma fue expandiéndose. Primero abrió un local en Villa María y luego en Río Cuarto. De allí en adelante, la empresa creció hacia otras provincias, comenzando por el norte del país: Salta y Tucumán. Luego le siguieron Capital Federal, Mendoza, Santa Fe, Santiago del Estero, entre otras ciudades.