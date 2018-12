Milagro Sala fue absuelta en el juicio conocido como "Balacera de Azopardo"

La dirigente social Milagro Sala fue absuelta en el juicio de la causa conocida como la Balacera de Azopardo, ocurrida en 2007 en esta ciudad, en la que estaba imputada como coautora de "homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria en grado de tentativa" , según el fallo emitido por el Tribunal Criminal 2 de Jujuy.

En relación a los otros acusados, Fabián Alberto Ávila, imputado por "homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria en grado de tentativa" y "homicidio simple en grado de tentativa" recibió la pena de 6 años y 6 meses de prisión.

En tanto que Alberto Esteban Cardozo, imputado por "homicidio simple en grado de tentativa" resultó absuelto y al igual que Sala las juezas del tribunal ordenaron su inmediata libertad.

"Realmente no me la esperaba, esto demuestra que sigue habiendo justicia en Jujuy", expresó la líder de la Tupac Amaru, visiblemente emocionada, acompañada de sus abogados.

Los hechos bajo investigación ocurrieron el 27 de octubre de 2007, y como consecuencia de los disparos una niña de 11 años resultó gravemente herida cuando se encontraba en el interior de una carnicería.

En esta causa Sala estuvo primero acusada de encubrimiento y luego fue imputada bajo la figura de "homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria en grado de tentativa".

Según la acusación de la fiscalía, el día previo a los hechos investigados hubo una reunión en la casa de Milagro Sala en la cual la líder de la Tupac Amaru dio la orden a una persona de cometer un crimen a cambio de la venta de una casa por un valor de 15.000 pesos.

En su alegato la abogada de la dirigente jujeña aseguró por su parte que "Milagro no ideó ningún plan para matar a nadie", y pidió la prescripción de la causa por el tiempo transcurrido.

Cuando fue consultada por la jueza Claudia Cecilia Sadir -presidenta de trámite- sobre si deseaba hacer uso de la palabra, antes del fallo, Sala le dijo al tribunal: "ustedes siéntanse libres de las decisiones que tomen porque son los gobiernos los que persiguen, ustedes no".