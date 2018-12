Llegó la limpieza a Gimnasia y Tiro

Juan Cobelli, Matías Rosso, Sergio Salto, Federico González y Dylan Leiva no seguirán en el albo

La limpieza ya se hizo efectiva en Gimnasia y Tiro, y son cinco los futbolistas -según decidieron en conjunto el cuerpo técnico y la dirigencia- que no serán tenidos en cuenta. La dirigencia se encuentra dialogando con el representante de Juan Manuel Cobelli para llegar a una desvinculación de común acuerdo. El delantero, a pesar de haber convertido dos goles en la primera fase del Federal A, fue declarado prescindible, al igual que el mediocampista Matías Rosso, con quien también están buscando una rescisión elegante. Además, la directiva millonaria ya le comunicó al lateral zurdo Sergio Salto que tampoco contarán con él para la segunda parte del campeonato. Y quienes seguirán la misma suerte serán dos valores juveniles que llegaron en agosto al club de la mano del intermediario Luis Grillo, Federico González y Dylan Leiva. El primero sumó algunos minutos en el Federal A, mientras que el segundo no fue tenido en cuenta en todo el semestre. La intención dirigencial es que ambos valores no queden parados mucho tiempo, que puedan ser reubicados en algún club ahora que se aproxima el Regional Amateur Federal 2019. Como es sabido, los nombres elegidos y consensuados son los de Nicolás López Macri y Pablo Motta, quienes pidieron regresar a Gimnasia y ya tienen todo acordado con la dirigencia millonaria. El único obstáculo que les queda por sortear a estos futbolistas para regresar es conseguir la desvinculación de su actual club, Juventud Unida de San Luis.