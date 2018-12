"Los árbitros no le meten la mano en el bolsillo a nadie"

El director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, respondió este lunes a las críticas del entrenador de Independiente, Ariel Holan, por la actuación de Darío Herrera en la derrota frente a Boca y remarcó que “los árbitros argentinos no le meten la mano en el bolsillo a nadie”.

“Cuando las cosas no salen como uno quiere, tengo culpa que el arbitraje no haya salido de la mejor manera. Pero de lo que estoy seguro es que los árbitros argentinos no le meten la mano en el bolsillo a nadie, porque si alguien sabe eso, que venga y me lo diga personalmente y sabemos dónde poner el foco”, desafió.

Beligoy explicó que el análisis del trabajo de Herrera se hará con el grupo que coordina el arbitraje y aprovechó para insistir con la implementación del video arbitraje (VAR).

“Eso lo vamos a analizar con mi cuerpo de trabajo, estamos en medio de un curso, hablaré con Herrera, veremos los puntos flojos, si hubo algún punto positivo, y tomaremos una decisión en conjunto”, indicó.



Y completó: “Obviamente lo que pedimos hace años que es la implementación del VAR y Chiqui Tapia está de acuerdo con esto. Estamos trabajando para que el año que viene se implemente el VAR en la Superliga, tiene que ser en todos los partidos porque habría desventaja para unos y justicia deportiva para otros”.