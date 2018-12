Reunión de Sáenz con Tabacal con vistas a 2019

Ayer a las 16.30, el Centro Cívico Municipal (CCM) fue el escenario del encuentro entre los representantes del directorio de la empresa Tabacal Agroindustria y el intendente Gustavo Sáenz. Previo al encuentro que se extendió durante la tarde, Pablo Outes, coordinador de la intendencia, destacó la importancia de la reunión y adelantó que desde la empresa expresaron el interés de hacer conocer a Sáenz la inversión que mantienen en la industria en la provincia, específicamente en el departamento Orán. Sáenz dijo que el interés de la Intendencia es conocer los objetivos de una de las empresas más grande de Salta, tomar contacto con ellos para advertir sobre la situación que atraviesan, no solo en la actualidad sino también en la última década. "Es importante compartir sus experiencias y saber qué es lo que tienen pensado concretar próximamente y más allá de 2019", destacó el intendente que agregó la necesidad de trabajar de manera conjunta para lograr el crecimiento de la provincia y las empresas.

En la mesa de trabajo reunida ayer, se contó con la presencia del ingeniero Hugo Rossi, presidente del directorio; Juan Carlos Amura, director de Relaciones Laborales, Institucionales y Asuntos Legales y el licenciado Pedro Pitaluga, jefe de Relaciones Institucionales.

En referencia a esta reunión, Rossi calificó el encuentro como muy importante, teniendo en cuenta que la empresa advierte que las autoridades deben conocer cuáles son las situaciones que están atravesando las empresas, cuáles son los planes y las situaciones particulares. "Esto debe ser parte del plan estratégico de desarrollo de una provincia, porque si no se conocen las limitaciones y las oportunidades que hay y las que se perdieron en todos estos años, es difícil avanzar", expresó el presidente del directorio del Tabacal.

Planes para 2019

Desde la empresa destacaron que en lo inmediato, el plan de trabajo es terminar con la zafra. Seguidamente Rossi agregó que el último período fue muy crítico y que no esperan que se revierta el próximo año. "Pero soy optimista y espero que la tormenta pase. Hay un infinidad de acciones que desde las áreas de energía, y tanto desde el nivel nacional como provincial se pueden lograr para promover el desarrollo y puestos de empleo", dijo.

Cuestionado, más directamente sobre este encuentro con el intendente, y el año electoral que se avecina, Rossi recordó que conoció al jefe comunal el año pasado y destacó la labor que realiza en la ciudad de Salta. "Como empresa privada, no podemos apoyar a ningún partido. Trabajamos con el gobierno de turno y si bien no está en nuestra ruta de influencia, este encuentro es importante", sintetizó. Para finalizar el encuentro, Sáenz ponderó que desde el municipio se mantendrán encuentros con otras empresas, y en este caso particular destacó que se trató de una reunión que apunta a mejorar la calidad de vida de los salteños. "Estos encuentros son para ayudarnos a salir adelante y que el próximo año se pueda poner todo lo que se tiene que poner para crecer. Lo próximo será también acercarnos hasta el Tabacal para conocer cómo se trabaja allá", concluyó.

Desde la coordinación de la intendencia, Outes remarcó que con una planificación clara hacia el sector privado se podría generar una mayor generación de empleo. "La situación de una provincia mejora cuando se interpreta que se deben generar condiciones. Si bien Sáenz tuvo otra misión, siempre marca estos puntos en el Gabinete. Y ahora las empresas lo están viendo como un potencial candidato a gobernador", expresó.

Acciones empresariales

En la actualidad, Tabacal participa en los negocios de azúcar, alcohol, biocombustibles, generación de bioenergía eléctrica y fabricación de bioabonos o abonos orgánicos a partir de los residuos generados en la fabricación de azúcar. Ubicada en el departamento de Orán, Tabacal Agroindustria representa uno de los motores económicos en el NOA y es el principal empleador privado agroindustrial de la provincia. La empresa cuenta con la Fundación Tabacal que canaliza las políticas de RSE para brindar apoyo a la comunidad y promover el desarrollo humano del departamento de Orán. La Fundación Tabacal trabaja en distintos proyectos para lograr que impacten de manera positiva en las personas, brindando acompañamiento permanente a partir de cuatro ejes estratégicos: salud, educación, proyectos productivos sostenibles y deporte. Desde 2011 Tabacal Agroindustria trabaja con Conin en acciones de prevención de la desnutrición.