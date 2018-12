Gimnasia, dispuesto a mantener su levantada en Chaco

Enfrenta a Chaco For Ever en Resistencia, desde las 21.30. El DT Ramasco mantendría el mismo equipo que le ganó a Boca Unidos el domingo pasado

Gimnasia y Tiro viene en levantada y esta noche (21.30) intentará prolongar este buen momento, sumando frente a Chaco For Ever en Resistencia, en uno de los partidos válido por 18ª fecha de la zona 4 del torneo Federal A. Es la última presentación del albo, equipo que con el Dani Ramasco como DT produjo un cambio radical, elevó su nivel de juego y de los 9 puntos en disputa acumuló 7 y pudo salir del incómodo lugar ante la amenaza de la perdida de categoría.

El equipo millonario se mostró como una formación más compacta, dando el puntapié inicial en aquel partido que le ganó a Zapla, en el Gigante del Norte (1-0), luego empató de visitante frente a San Martín en Formosa (1-1) y consiguió más crédito con la última victoria ante Boca Unidos de Corrientes (3-1), de local, propuesta que abrigaron mayores esperanza de ir mejorando, pero ante la necesidad de alejarse definitivamente de los puestos de abajo, parte como una obligación, nuevamente para que esta vez en cancha chaqueña, de seguir por el buen camino.

Pero también de la mano de Ramasco aparecieron los pibes de la cantera y que rindieron de acuerdo a las exigencia de un torneo de estas características. Ya no se va a descubrir lo que pueden entregar valores de la talla de Álvaro Cazula en zona defensiva y Luciano Herrera en el ataque. Ahora lo que también se destacan son los aportes de Matías Macorito y Ezequiel Giménez, en el mediocampo, ambos demostraron que están para pelearle el puesto a los hombres más experimentados del plantel.

Y con este criterio de sangre renovada, Gimnasia comenzó a crecer, a salir a flote, pero la apuesta de hoy es superar a un rival que ya se metió entre los cuatro primeros y ahora apunta a jugar en la instancia para continuar en la puja del primer ascenso. En el equipo chaqueño, el DT Luis Medero optó por introducir seis cambios con respecto a los titulares que empataron en la fecha anterior contra San Martín en Formosa. Damián Jara, Manuel Morello, Lucas Saucedo, Oscar Gómez, Milton Zárate y Diego Magno son los que estarán desde el inicio frente al albo salteño.

Eso si, Gimnasia y Tiro sabe también que esto no finaliza con salir a jugar contra Chaco For Ever. Todavía queda un camino por recorrer y para transitar un torneo que en un comienzo no resultó productivo deberá continuar en crecida, puesto que quien no dice que el año que viene pueda mirar el futuro con alguna mejor perspectiva. Contra los chaqueños, aunque aparezca que el rival comenzó a reservar las mayoría de los titulares para lo que luego vendrá, la exigencia seguirá siendo la misma y tiene que mantener la suficiencia para que no se borre lo bueno que exhibió últimamente.

Ch. For Ever Gimnasia

G. Canuto M. Leguiza

H. Vega J. Hereñu

D. Jara A. Cazula

M. Morello M. Benítez

N. Saiz F. Giménez

I. Ruano M. Macorito

L. Saucedo P. Aguero

O. Gómez E. Giménez

M. Zárate E. Morete

D. Magno L. Herrera

M. Prieto D. Martínez

DT: L. Medero DT: D. Ramasco

Estadio: Juan Alberto García

Arbitro: Jorge Nelson Sosa

Hora de inicio: 21.30