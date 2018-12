El gobernador de Jujuy se casará hoy con Tulia Snopek: organizaron una ceremonia indígena

Gerardo Morales y Tulia Snopek se casarán hoy y sellarán su unión con un culto a la Pachamama que se iniciará a las 11 en Los Colorados, el maravilloso paraje purmamarqueño.

La ceremonia tendrá diferentes momentos plenos de significado, en los que los novios realizarán votos para consolidar la familia que vienen construyendo desde el preciso instante en que se enamoraron y cumplir el sueño de tener un hijo.

La noche del miércoles, junto a familiares, prepararon la ofrenda que van a entregar hoy y que incluirá elementos de la tierra en los que pondrán toda su energía, amor, fe y deseos de un futuro promisorio.

Están muy enamorados y hacen un culto del sentimiento que los hace tan felices.

"Es la primera vez en mi vida que estoy con una persona completa, que admiro, que respeto, que me entusiasma, que me ilusiona", asegura Tulia con una enorme sonrisa. Pero no fue sencillo para ella aceptar amar a un político. "Por la política lo perdí a mi papá, no tenía el mejor de los recuerdos", dice la hija de Guillermo Snopek, el gobernador jujeño que falleció el 23 de febrero de 1996, en un siniestro vial. Se conocían desde hace tiempo. Morales solía reunirse con el papá de Tulia para hablar de política.

Pasaron los años y se saludaban cuando se encontraban en la calle o coincidían en un aeropuerto.

A Morales lo cautivaba su sonrisa y se decía a sí mismo "esta mujer alguna vez va a estar conmigo". Lo cierto es que se animó a invitarla a tomar un café y tras insistir mucho ella aceptó.

"Me parecía muy correcto y muy distante, pero cuando salimos a tomar un café le conocí otro lado, súper dulce, un hombre increíble y fue un flechazo. Ahí me enamoré y no nos separamos más. Fue relindo", agrega Tulia.

Elogios para la prometida

Mientras tanto Morales no escatima elogios para su prometida y se emociona. "Es la mujer más linda del mundo, es mi angelito, tiene una personalidad fuerte como me gusta, es muy inteligente. Es una mujer íntegra totalmente. Es mi compañera". "El que ama la política de pronto empieza a dejar cosas personales y se auto impone una mirada colectiva y Tulia me ha devuelto eso, el proyecto personal de vida, familiar y me da mucha energía. Estoy espiritualmente bien, así que me siento más fuerte para afrontar situaciones y problemas. Más allá de todas las cosas, de lo que digan, no me importa. Las personas deben defender lo que aman, cuidar lo que aman y ser honestos con eso. Es eso lo que nos mueve", subraya.

Es consciente que no todo será perfecto, que deberán afrontar muchos problemas y contratiempos, pero entiende que "hay que sostenerse en el amor".

Ambos están dispuestos a enfrentar ese desafío y hoy comenzarán a escribir su historia de amor durante una ceremonia en la que depositarán todos sus sueños y expectativas ante la Pachamama, la madre tierra, la fuente de la vida en la cosmovisión andina.

Un gesto para destacar

La pareja sugirió a quienes deseen hacerles regalos que realicen una donación a la Prelatura de Humahuaca. La idea de las donaciones fue de Tulia Snopek y del destinatario de Morales. “Esta no es una cuestión de ideología política, ni de nada. Al obispo Olmedo lo quiero mucho, él tuvo un gesto muy lindo durante el velorio y entierro de mi papá, me acompañó mucho, es una persona que respeto y a su hermano también”, señaló Snopek al indicar que Morales le había dicho que de esta manera se aseguraban que el dinero iba a llegar a la gente más necesitada. En la tarjeta de invitación incluyeron este mensaje: “Si pensabas hacernos un regalo, te pedimos a cambio una donación para la Prelatura de Humahuaca destinada a desocupados y acción social mediante una transferencia o depósito a nombre de Jesús Olmedo Rivero”.

Fuente: El Tribuno Jujuy