YouTube Rewind 2018: todo lo que el mundo vio desde sus teléfonos este año

YouTube es parte de tu vida. Cada día, mil millones de horas por día se ven en la plataforma, y se suben más de 400 horas de video por minuto. Es aquí en donde el mundo no solo mira lo que quiere, sino también expresa lo que siente. Este año, YouTube nos presenta el Rewind 2018, un recuento de lo más visto por millones de personas alrededor del planeta.

Desde el año 2012, YouTube realiza estas recopilaciones y las publica cada diciembre. Si bien en 2010 y 2011 se hizo un recuento con los videos más vistos en la red, no es sino hasta el 2012 en que se desarrolla el concepto “Rewind”. Ese año, el motivo fue “Rewind YouTube Style”, en homenaje al Gangnam Style de PSY.



En 2013, apareció “YouTube Rewind: What That 2013 Say?" con una mezcla entre temas de Robin Thickle, Miley Cyrus, Katy Perry y otras estrellas musicales. El momento emotivo fue el espacio dedicado a Talia Joy, una joven de 13 años que murió de cáncer ese mismo año.



2014, el año del “Turn down for what?” tuvo un impacto distinto. Es el primer Rewind en el que aparecen las “estrellas” de YouTube, como PewDiePie, Germán Garmendia, iJustine y otros personajes célebres en la plataforma. Además, se usaron locaciones en Tokio, Reino Unido y Estados Unidos.



Bajo el nombre “Watch Me 2015”, el YouTube Rewind de ese año incluyó el viral del año: vestido azul y negro o vestido blanco y dorado”, además de un merecido homenaje por los 10 años de la plataforma. En toda la secuencia aparecen más de 100 YouTubers.

El 2016, conocido como “el año de los retos”, YouTube enfrentó la difícil tarea de juntar a 200 YouTubers en un clip. La joya del video es la presencia de Maimaou Kosaka, creador del video “Pen Pineapple Apple Pen” y de James Corden, conductor de Carpool Karaoke.



El 2017, “Despacito” invadía el mundo, y el video no podía dejar de tener a Luis Fonsi y Daddy Yankee, además de incluir el eclipse solar de agosto. Este Rewind reúne a personalidades de la plataforma como MKBHD, Experimentos Caseros, Luisito Comunica, Markiplier, iJustine, Los Polinesios, CaELiKe, Lele Pons, Juanpa Zurita, Mariale, Enchufe.tv, Luisito Rey, Yuya, Werevertumorro y otros.

Esta edición de Rewind incluye a 139 YouTubers y otras celebridades, quienes representan a 26 países. Este año, las referencias abarcan el baile Fortnite, el K-POP, el desafío de baile In My Feelings, la Copa del Mundo, el lanzamiento de SpaceX, la boda real, el desafío de la bola de papel de aluminio, Mukbangs y muchos más. YouTube Rewind 2018 marca la primera vez que se incluye a Corea del Sur como escenario, con dos días de grabaciones en Seúl con creadores de Australia, China, Dubai, India, Indonesia, Corea, Tailandia, Japón y Vietnam.

FUENTE: RPP.PE