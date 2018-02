Piden que vuelva el móvil de sangre a la plaza 9 de Julio

El 5 de febrero el camión que tiene el Centro de Hemoterapia de la Provincia estará en el predio de Vialidad Nacional, ubicado en calle Pellegrini 715. El móvil se estaciona en distintos puntos de la ciudad, pero ahora esperan contar con autorización para volver a la plaza 9 de Julio, frente al Cabildo.

"Nuestras acciones de promoción duran al menos hasta las 14, luego nos vamos; pero necesitamos el lugar que siempre nos dieron y que desde hace poco no nos habilitan", reclamó la responsable del área de promoción del Centro de Hemoterapia, Anne Janeth Moller.

Desde Hemoterapia sostienen que la Municipalidad no autoriza a estacionar el camión por estos días, ya que "se interpone en las fotos que sacan los turistas del Cabildo".

La extracción

El camión de donación de sangre está equipado con tecnología avanzada, cuatro camillas de extracción y consultorios. Allí, decenas de personas se suben para aportar su granito de arena ante la necesidad que genera un bajo stock de sangre. Esta semana, el vehículo se instaló afuera del Hospital Materno Infantil y en el Centro Cívico Grand Bourg.

"El móvil nos brinda la visibilización necesaria para tener conciencia. Es otra de las acciones que venimos realizando con el camión para seguir recordando que necesitamos de los voluntarios que donen sangre", acentuó Moller.

Lugar estratégico

Para crear conciencia sobre la importancia de la donación voluntaria de sangre y médula ósea, sostienen, hay que buscar el lugar que sea más visible, y el indicado es la plaza 9 de Julio.

Por eso, responsables del Centro de Hemoterapia le piden al municipio que les permita estar frente al Cabildo de la Ciudad.

"Sólo para que sepan la importancia, se debe mencionar que el Consulado de Bolivia en Salta nos convocó para realizar las promociones con la gente de esa colectividad. Pero la Ciudad nos impide estar en un lugar transitado", lamentó Moller.

Por otra parte, Vanesa Delgado, encargada de la promoción y difusión del Cucai Salta para la donación de células progenitoras hematopoyéticas (CPH), está conforme con algunos avances en Salta.

"Tras el informe que publicó El Tribuno días atrás, un 50 por ciento de los voluntarios que vienen a donar sangre preguntan por el registro de donantes de médula ósea. Acá les explicamos que es sólo un registro, que no duele, que no les sacamos el "caracú' y que es valioso el registro porque salva vida de mucha gente en el mundo que padece enfermedades terminales, como la leucemia y otras cien enfermedades", dijo Delgado.

Esperan donantes

El Centro Regional de Hemoterapia del Ministerio de Salud Pública informó que recibirá donantes de sangre, de lunes a viernes de 7 a 16 y sábados, de 7 a 12.

Podrán ser donantes las personas de entre 18 a 55 años, con un peso mínimo de 50 kilos, que se encuentren en buen estado de salud general y sin antecedentes de enfermedades cardíacas.

También los que no posean patologías pulmonares, hepáticas, infecciosas, oncológicas u otras que supongan riesgos para el receptor. Asimismo, no haberse realizado una cirugía, tatuaje o piercing en los últimos 12 meses, y no estar embarazada, ni en período de amamantamiento. No es necesario estar en ayunas. El aporte es gratuito y los donantes deberán presentar documento nacional de identidad únicamente.