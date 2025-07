La Cápsula del Centenario, rota

Lo que debía ser un legado histórico y emocional para las generaciones futuras de Campo Quijano, terminó convertido en un símbolo del abandono, la improvisación y la desidia. En julio de 2021, en el marco del centenario de la localidad, se colocó en la plaza Martín Fierro una "cápsula del tiempo" con la promesa de ser abierta dentro de cien años, el 9 de julio de 2121. El proyecto tenía un alto valor simbólico: guardar recuerdos, objetos, cartas y documentos significativos de los vecinos para inmortalizar el alma de este pueblo.

Sin embargo, apenas cuatro años después, lo que se descubrió fue devastador: la cápsula fue mal construida, no tenía aislamiento adecuado, no era hermética, y quedó expuesta a la humedad y al paso del agua. Todo el contenido quedó destruido. Papeles desintegrados, fotos arruinadas, folios vacíos, recuerdos personales hechos trizas por las filtraciones. Lo que se había prometido cuidar por un siglo no resistió ni un lustro.

Uno de los objetos más valiosos era una carta escrita por una vecina que relataba el papel de las mujeres en los primeros cien años de Campo Quijano. También se habían guardado camisetas de clubes, barbijos de la pandemia, fotos familiares, actas firmadas por autoridades y vecinos históricos. Hoy, nada de eso se puede recuperar. Es un golpe directo al corazón de quienes confiaron en que su aporte sería respetado y conservado.

El actual intendente, Lino Yonar, fue contundente: "La cápsula no estaba bien hecha. Era apenas una estructura de hormigón, sin sellado, sin protección real. La humedad entró por todos lados. Fue una falta total de responsabilidad por parte de la gestión anterior. No se trató con la seriedad que merecía algo tan profundo y valioso".

En estos días, mientras se realizan obras de mejoras integrales de la plaza Martin Fierro, se cayó la losa endeble de la cápsula. El panorama fue desolador. "Convocamos a los vecinos para que puedan ver con sus propios ojos el estado en que encontramos todo. Porque esto también tiene que ver con transparencia: mostrar lo que se hizo mal, mostrar el daño y, sobre todo, comprometernos a no repetir los mismos errores", señaló Yonar.

Ahora, el municipio proyecta la reconstrucción de este símbolo con criterio técnico, responsabilidad y afecto. La nueva cápsula estará ubicada donde antes se encontraban los mástiles de la plaza, en un lugar elevado, sellado con materiales de calidad, chapas galvanizadas y tabiques preparados para soportar el paso del tiempo y evitar cualquier filtración.

"El objetivo es convocar nuevamente a las familias, a los vecinos que deseen dejar algo significativo, y hacerlo bien. Como debió haberse hecho desde el principio. Este proyecto merece respeto, porque toca fibras personales muy profundas de la comunidad", agregó el intendente.

La nueva cápsula será presentada el 8 de julio, como parte de la velada del aniversario. "Será también un acto de reparación. Campo Quijano no olvida, pero quiere honrar su historia con responsabilidad. Es hora de volver a confiar, pero esta vez, con la certeza de que lo más preciado de su gente será realmente protegido", resaltó Yonar.