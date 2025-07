Es víctima de un acosador sexual que se encuentra prófugo y teme por su vida

Un grave hecho sacude a la comunidad de Tartagal: un hombre detenido por abuso sexual se fugó este jueves por la tarde mientras era trasladado al hospital. La víctima, una joven que lo había denunciado y que lo identificó como su agresor, se enteró de la fuga a través de redes sociales. Ni la policía ni la justicia se acercaron a notificarla o brindarle protección.

La joven, acompañada por su madre en su domicilio del barrio Potosí, relató que tras ver la noticia en el celular, sintió temor por su seguridad. "No sabemos si está acá rondando o si se fue a Bolivia", expresó la madre con angustia. "Nadie vino a avisarnos nada. Ni policía ni justicia. Esto es muy grave", sostuvo en diálogo con Infopocitos.

El caso por el que el ahora prófugo estaba detenido ocurrió meses atrás, cuando la joven fue abusada sexualmente tras tomar un taxi en Aguaray. Según el testimonio, el acusado, Rolando Tarraga, manejaba el vehículo y, luego de que la pareja que lo acompañaba se bajara, continuó el viaje con la víctima, a quien atacó a la vera de la ruta. A pesar del miedo, ella logró registrar en video parte del recorrido y alertar a sus contactos.

"Tuve pesadillas con esto. Le conté a mi psicólogo que sentía que podía pasar, que se iba a escapar. Y pasó", dijo la joven con la voz quebrada. "Esta mañana vi la foto en el estado de WhatsApp de mi hermana y me di cuenta que era él. Me puse mal, no sabía cómo reaccionar".

"No soy la única"

La joven también denunció que hay otras víctimas del mismo agresor, según le confesaron allegadas: "Me dijeron que no soy la única, que hay más chicas. Me dieron fuerzas para seguir adelante con la denuncia".

La ausencia de las fuerzas de seguridad tras la fuga genera aún más incertidumbre. "La policía no apareció. No se acercaron a preguntar nada, ni a patrullar. Nadie. La justicia tiene que actuar ya, no puede ser que un violador esté suelto", remarcó la madre.

La víctima pidió públicamente que la policía intensifique la búsqueda: "Que lo busquen, que hagan lo posible. No puede haberse ido tan lejos. Necesitamos seguridad, que ronden los barrios, que hablen con los familiares, que no lo dejen escapar así nomás".

Mientras tanto, el miedo reina en el domicilio de la víctima, que ahora espera que la justicia reaccione. "Si dice que es inocente, ¿por qué se fugó?", se preguntan con impotencia.

El trabajo se encuentra a cargo del Distrito de Prevención 4 de Tartagal y las áreas investigativas. El hombre se fugó durante la tarde del jueves pasado desde el hospital de Salvador Mazza. En el caso intervino la Fiscalía Penal de esa jurisdicción. Se solicita se comuniquen al 911 o se acerquen a la dependencia policial más cercana.