Orán eligió a la más linda de Salta para Miss Mundo Argentina

Salta ya tiene su candidata a Miss Mundo Argentina. Es Paula Manías, quien al día siguiente de ser coronada cumplió 18 años, con sobradas condiciones para aspirar a la corona que la podrá llevar, como máxima aspiración, al certamen de Miss Mundo.

La elección, que se hizo en Los Sauces Multiespacio en la ciudad de Orán, no fue fácil para el jurado, porque fueron dieciséis chicas que compitieron para Miss Mundo Salta y todas reunían las condiciones que este tipo de concurso de belleza exige. Todas fueron preparadas, además, por un equipo de coachs de nivel internacional, entrenadores de señoritas que participan en los certámenes.

Paula representará a Salta en el concurso que reunirá a las reinas del resto del país, en la gala que se realizará en la ciudad de Buenos Aires en abril, donde estará acompañada permanentemente por María Eugenia Ruiz, directora de Miss mundo Salta. De allí surgirá la Miss Mundo Argentina para representar al país a nivel mundial.

María Eugenia fue la organizadora del certamen, que por primera vez se realizó en la ciudad de Orán: "Para mí fue un orgullo traer un acontecimiento de este nivel a la ciudad que me vio nacer y crecer, acepté este desafío porque sé que los oranenses siempre esperaron un evento de esta envergadura, y estoy orgullosa de que la representante sea justamente de esta ciudad que siempre le ha dado sus mejores exponentes a los concursos de belleza".

La nueva reina

La oranense Paula Manías le contó a El Tribuno que este año ingresará a la carrera de Psicología en la Universidad de Tucumán. Y tiene otro talento: le gusta mucho bailar y es profesora de danzas clásicas, árabes y españolas. Cuenta esta hermosa joven que, además, habla fluido el inglés.

La nueva miss se impuso no solo en la instancia de belleza sino que demostró amplio conocimiento sobre diversos temas. Los jueces son muy críticos a la hora de interrogar a las chicas sobre la cultura, tradición, historia y turismo, entre otros aspectos. "Mi mejor virtud es que siempre estoy dispuesta a aprender para mejorar. Y que siempre busco dar lo mejor de mí, me enseñaron a buscar lo positivo en cada una de las situaciones que me toque vivir", expresó Paula.

La reina se inscribió junto a su hermana Agustina, un año mayor. "Al principio, por temas de la universidad no nos íbamos a presentar, porque no estábamos el día del evento, pero luego dijimos ¿por qué no? Más que nada es por la gran experiencia que brinda este concurso y lo mucho que aprendés", dijo. "La verdad que fue muy gracioso, yo quería que gane ella y ella que gane yo, íbamos a estar muy felices por el resultado que sea. Dijeron en el concurso que nunca se vio que dos hermanas tengan casi el mismo puntaje", dijo, y agregó: "Me gustó mucho participar porque conocés mucho tu cultura y te relacionás, además del orgullo que significa

Un certamen de belleza que entrena la intelectualidad

Paula Manías, la nueva reina, mientras tanto, piensa en comenzar la universidad, recibirse de licenciada en Psicología.

“Este concurso abre muchas puertas, espero poder aprovecharlas al máximo”, comentó.

La representante salteña no quiso dejar de agradecer principalmente a sus padres, a Martin, su novio, y a sus amigas, por el apoyo incondicional para participar del evento que tanta importancia tiene en su vida.

También agradeció a “Maria Eugenia Ruiz, directora de Miss Mundo Salta, por confiar en mí, a Paloma Álvarez la coach que me ayudó a buscar las palabras correctas, a la modelo Lara Boschle, por la ayuda en pasarela y otros valores. A Susy, Silvana y María, que estuvieron ayudándonos detrás de escena y al gran grupo de amigos que hice gracias a esto, realmente muy agradecida por la experiencia que me hicieron vivir y creo que sin estas personas no hubiera sido lo mismo”.

Teens y Mister Mundo Salta

En el evento más importante del año se eligió además a Teens y Mister Mundo Salta 2018.

Teens Mundo fue otra oranense, que representará a la provincia, Mercedes González, de 17 años, que está en la etapa final del colegio secundario.

Mister Mundo resultó el salteño Daniel Montellano, estudiante de visitador médico, de 26 años de edad.