Brindarán un concierto de rock instrumental

María Belén Zannier

Francisco Tomás es un joven músico que incursiona en los sonidos del rock instrumental que emanan de una guitarra eléctrica.

Autodidacta, a los 10 años descubrió su pasión por la música y desde entonces no dejó de aprender y de perfeccionarse. Comenzó a tomar clases de guitarra a partir de los 12 años y a los 14 brindó su primer concierto de rock instrumental en Pro Cultura Salta.

Apenas finalizó el secundario, decidió profesionalizar su pasión por la música y desde hace un par de años estudia en la Escuela de Música Contemporánea, en Buenos Aires.

Ese talento y esa pasión subirán a escena en un concierto de rock instrumental que se llevará adelante el próximo jueves 15 de febrero, a las 22 en el Cine Teatro de Jujuy, y el viernes 16 a las 23, en El Teatrino (Alvear y Aniceto Latorre), en Salta.

Acompañarán a Francisco Joaquín Zanardi en el bajo, Mateo Zeghezzo en la batería y Matías Zorpudes en guitarra.

El repertorio estará integrado por temas propios y de grandes guitarristas del mundo. Además, se dará a conocer el primer disco de Francisco, denominado “Clear Vision”.

“El nombre del disco tiene que ver con un tiempo de maduración. Mientras lo hacía, tuve la clara visión de que quería seguir la carrera solista, lo cual no es nada fácil, ya que no es un trabajo convencional, no hay un camino fijo y no podés quedarte sentado esperando que las cosas salgan solas”, contó a El Tribuno Francisco Tomás.

Inspiración y disciplina

Las claves de un músico son, para Francisco, el saber aunar la inspiración con el trabajo, el esfuerzo y la disciplina. “La constancia y la disciplina ocupan un lugar importante en el trabajo de un artista. Uno hace esto por placer, pero hay que tener disciplina para realizar todas esas cosas que no te gustan tanto, pero que sabés que si las hacés vas a crecer como artista y los resultados van a ser muy buenos”. Acerca de los momentos de inspiración, acotó: “Depende del momento y del lugar. Es algo que viene solo, una idea que hay que saber escuchar y tratar de agarrar y desarrollarla, porque si no, se pierde”.

Capacitación constante

Cabe aclarar que Tomás realizó numerosos cursos en la General Music Studios, de la Berklee College of Music, de Boston (Estados Unidos). Además, participó de las distintas ediciones del Vai Academy, un evento que se lleva adelante en varias ciudades de Estados Unidos y en el que tocan grandes guitarristas del mundo. Entre los inspiradores de Francisco, se puede mencionar a José Satriani, Eric Johnson y Steve Vai. “Lo mejor de tocar la guitarra es que podés expresar tu estado de ánimo y tus emociones. Elegí el rock instrumental cuando descubrí cómo la guitarra puede ‘cantar’ y tomar protagonismo en una canción. Cada guitarrista le imprime su sello personal, ya que, además de la técnica, las características físicas del músico influyen en la forma en que toca el instrumento”, finalizó Tomás. Las ventas se pueden adquirir a través de Autoentrada (on line y puntos de venta).