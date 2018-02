Pese a haber negado esta posibilidad, Acuña se bajó de la marcha 

Acuña, en diálogo con Radio El Mundo, dijo que no quiere quedar asociado a una marcha en la que "hay sectores políticos que se cuelgan del reclamo de los trabajadores".

"Le damos argumento al mismo Gobierno para decir que los mandó Cristina [por el apoyo del sector que conduce y adhiere a la movilización], y no es así", dijo Acuña.

Además, dijo que si su sector deja de trabajar, deja sin combustible a todo el país.

Hace una semana, Acuña había apuntado con vehemencia contra Héctor Daer, titular del gremio de la Sanidad y miembro también del triunvirato de la CGT, por no adherir a la marcha y lo llamó "carnero".

En esa oportunidad afirmó, también, que si "Daer no se va solo [de la CGT] lo van a echar los trabajadores", y quedó a la vista, una vez más, la grieta que divide a la conducción de la central obrera.

Los que sí acompañarán la marcha son los gremios de Schmid (Dragado y Balizamiento), las CTA de Pablo Micheli y de Hugo Yasky, los docentes de la Ctera y Sergio Palazzo de Bancarios, entre otros. Además, acompañarán el Partido Obrero y agrupaciones sociales, como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie.

Por su parte, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) anunció que "todos los que vayan a la movilización van a poder regresar a su casa normalmente porque nosotros vamos a trabajar".