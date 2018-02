Se conocieron chats entre los compañeros del cadete de policía muerto en La Rioja

Se revelaron conversaciones de Whatsapp entre cadetes de primer año de la escuela de Policía de La Rioja que fueron víctimas y testigos directos de la muerte de Emanuel Garay en un brutal entrenamiento que no sólo terminó con su vida, sino que dejó a otros 11 aspirantes hospitalizados. "Deberíamos juntarnos y salir a contar la verdad", señaló uno de ellos.

Según publicó Telefe Noticias hubo conversaciones en las que otros integrantes del grupo -llamado "Aspirantes a Cadetes 2018" - aconsejan "quedarse en el molde" y esperar las directivas de los superiores. "Llamen o no llamen se tienen que callar. No se metan. Si los directivos piden que digamos la verdad, recién ahí hablen. Piensen", reclamó uno de los protagonistas del chat.

Otro directamente pidió recapacitar: "No sean chiquilines... ya no están en la secundaria... aprendan a respetar y quedarse en el molde". En un mensaje previo, uno de los aspirantes había dado más detalles sobre las torturas a las que fueron sometidos los ingresantes, en el primer día de su instrucción. "Lo más feo fue verlos a nuestros compañeros ahí muy mal y que los otros no nos dejaran ayudarlos", explicó.

Denuncia. Delfor Brizuela, secretario de Derechos Humanos de esa provincia, lanzó este martes duras críticas contra la institución tras la tortura a la cual sometieron a los cadetes, que terminó con 12 jóvenes internados. "Las fuerzas de seguridad están descontroladas. El caso de Emanuel fue un asesinato y el de los otros postulantes, fue tortura", señaló.

En diálogo con Radio Cooperativa, sentenció: "Estamos en un momento político en el que las fuerzas de seguridad piensan que pueden hacer lo que quieran. El beneficio de la duda está a favor de las fuerzas de seguridad".

El caso produjo la muerte de Garay que ingresó al hospital junto a otros 12 alumnos que debieron ser internados con un cuadro de deshidratación, y dejó en evidencia la violencia con la que fueron tratados. Emanuel, quien fue llevado inmediatamente a terapia intensiva en el hospital Vera Barros junto a 3 compañeros más, se encontraba con un cuadro severo de deshidratación que provocó la parálisis del funcionamiento de varios de sus órganos.