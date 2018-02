Messi rescató un empate para Barça ante Chelsea

El astro Lionel Messi rompió el maleficio ante Chelsea de Inglaterra y convirtió el gol del empate para Barcelona de España, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa que finalizó 1 a 1 y se disputó en el Stamford Bridge de Londres.

Messi marcó a los 30 minutos del segundo tiempo mediante la asistencia del volante español Andrés Iniesta y convirtió por primera vez ante el equipo inglés, sobre nueve partidos disputados en el máximo certamen a nivel de clubes europeos después de 729 minutos.

Chelsea se puso en ventaja con el gol del volante brasileño William (ST 17m), con una gran definición de media distancia. La revancha se disputará el miércoles 14 de marzo en el estadio Camp Nou de Barcelona.

El equipo catalán fue paciente para forzar un error en la resistencia de Chelsea, que durante la primera parte no tuvo fisuras, pero que en el gol de Messi tuvo una salida fallida, aprovechada por Iniesta en el partido 97 que jugaron juntos en Champions.

En la edición del año 2009, Barcelona logró el pase a la final de la Liga de Campeones con el gol de Iniesta en el mismo escenario, pero con asistencia de Messi. Esta vez, se invirtieron los roles.

A Messi le cerraron los caminos una y otra vez, sin resquicio para su clásico remate en la puerta del área, hasta la jugada del gol, y de conexión escasa con Iniesta, Luis Suárez e Ivan Rakitic en la creación de juego en ataque.

Chelsea, durante algunos pasajes del partido, fue superior a Barcelona. De hecho estrelló dos veces el balón en los palos durante la primera parte, y sacó una luz de ventaja con la gran definición de media distancia de William.

El crack rosarino chocó varias veces con la muralla defensiva azul, sin adoptar una estrategia ultradefensiva, pero acompañó el movimiento de Iniesta y coronó su primer gol ante Chelsea que se sumó a su lista de equipos que sufrieron un gol suyo en este certamen.

El máximo goleador histórico de Barcelona acumula ahora 98 goles en 122 partidos en la Champions y se mantiene en el segundo lugar detrás del luso Cristiano Ronaldo (117).

Además, el capitán del seleccionado argentino se convirtió en el máximo goleador de los octavos de la Liga de Campeones con 22 conquistas.

Barcelona, que ganó cinco veces este certamen (1992, 2006, 2009, 2011 y 2015), no pudo aun equipar el historial con Chelsea, donde registra cuatro derrotas, tres triunfos y dos empates desde el año 2000.

Sin embargo, en los cruces directos, Barcelona eliminó a Chelsea en los octavos de final de la 2005-2006 y en las semifinales de la 2008-2009, en tanto que Chelsea lo hizo en las semis de la 2011-2012, edición en la que se consagró campeón por primera vez en su historia.

Barcelona llegó a esta instancia tras ganar invicto el Grupo D con 14 puntos, producto de cuatro victorias y dos empates; mientras que Chelsea accedió a esta fase de eliminación directa luego de terminar segundo en el C con 11 unidades.

Barcelona quedó bien parado para la revancha, ante un Chelsea sin chances en la liga inglesa, y buscará el pase a los cuartos de final en busca de un lugar en la final de la Liga de Campeones, que se jugará el 26 de mayo en Kiev, Ucrania, para ponerle fin a la supremacía de Real Madrid, vigente bicampeón, que además es el máximo ganador con 12 conquistas.