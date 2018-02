“No hay que tirar mucho de la cuerda en materia salarial”

¿Las 62 Organizaciones apoyan la marcha de Moyano?

Nosotros venimos actuando con la misma coherencia desde 2014. Fuimos los únicos que hicimos un duro cuestionamiento en el seno de la CGT. En su momento éramos parte de la CGT que conducía el compañero (Hugo) Moyano, y cuando nos enteramos que la CGT iba a tener un triunvirato nos opusimos diciendo que esto no iba a funcionar. El tiempo nos dio la razón. En ese momento nos fuimos con el compañero (Gerónimo) Venegas, y refundamos las 62 Organizaciones y comenzamos a trabajar a través del diálogo con este gobierno nacional. El presiente Macri ha recibido una pesada herencia. Por eso creemos que es un momento de diálogo y este debe primar. Nosotros sabemos lo que pasa, que hay despidos, cierran fábricas, sabemos lo que pasa en el país. Queremos trabajar y llevarle propuestas a este gobierno para que Argentina salga adelante. Y eso quieren muchos gremios, por eso no participaremos de la marcha. Nosotros sacamos un comunicado señalando que no participaríamos de esta marcha.

¿Cree que esta marcha tiene por objetivo que Moyano mida fuerzas con el Gobierno, más que un reclamo de los trabajadores?

Si esa marcha es por un reclamo de los derechos de los trabajadores está bien; ahora si esa marcha es utilizada para otra cosa corre por cuenta de ellos.

¿Está de acuerdo con que las paritarias cierren en torno al 15%?

En la actividad del taxi nosotros sacamos un 18%. Creo que por ahí anda el porcentaje: entre un 15 y un 18%. Hay que entender que está así la situación y no hay mucho para tirar de la cuerda. Con esto no quiero ser oficialista, pero es la verdad. Eso están firmando la mayoría de los gremios con mucho peso e historia. El mismo (Antonio) Caló lo hizo con Tierra del Fuego. La cuerda está tensada. Lo que importa es no perder el salario contra la inflación. También es muy importante trabajar para los miles de compañeros que están sin trabajo. Esto tiene que ser un conjunto de medidas para que empiece a salir el país. Si vamos a pelear solo por los que tienen trabajo y dejamos de lado a los jubilados y desocupados, estamos complicados.

¿Qué opinión tiene de los despidos que hubo en los ingenios?

Estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo y a través de la Cámara de Senadores, con el senador Juan Carlos Romero, buscando un acercamiento entre los trabajadores y la empresa. La semana pasada me junté con el sindicalista Mariano Cuenca, del ingenio San Isidro. Queremos ser útiles en esto, porque es una gran preocupación para nosotros, que tanta gente en Salta se quede sin trabajo.

¿Va a viajar con el ministro Jorge Triaca a Europa?

Vamos a acompañar al ministro a Europa: estaremos en España, Alemania y Holanda. Esto viene en sintonía con lo que viene anunciando el presidente Macri, que quiere tener un contacto más fluido con Europa.