Ahora dicen que la autopista de la ruta 50 se inaugurará en marzo

La ruta nacional 50, conocida como "ruta de la muerte" por ser una de las más peligrosas y mortales de la Argentina, nace en Pichanal, donde se cruzan la ruta nacional 34 y la provincial 5, y tiene una extensión de 73 kilómetros hasta el municipio de Aguas Blancas. Los accidentes, muchos fatales, se producen sobre todo en el tramo que une Pichanal con Orán, donde hay una autopista en construcción desde hace 10 años, y en el tramo que va desde Orán hasta Aguas Blancas, caracterizado por ser una ruta angosta y con mucho tránsito, además de ser la única que conecta la región con la frontera boliviana.

Definitivamente, la nacional 50 es una ruta fundamental en el norte salteño y la finalización del 2% de las obras que falta para habilitar la autopista, resulta crucial aunque las postergaciones recurrentes de una década no lo hacen posible. Ya nadie lo cree, pero el gerente Regional de Vialidad Nacional, Francisco Bloser, le adelantó a El Tribuno que "independientemente de las obras que se realicen en el acceso norte de Hipólito Yrigoyen, la autopista Orán - Pichanal estará finalizada en veinte días aproximadamente".

Cabe recordar que la obra, licitada en 2007, comenzó a desarrollarse a principios del 2008. Desde entonces se anunciaron muchas fechas para la finalización de obras: en el año 2012 el ministro Julio César Loutaif anunció que se terminaría la obra en 2014; en 2014 el diputado nacional Pablo Kosiner dio como fecha definitiva el 2015; luego, Javier Iguacel, administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, aseguró que en 2016 estaría lista y al ver que no llegaban, desde la Casa Rosada apuntaron como nuevo plazo diciembre de 2017. Ninguna promesa se cumplió, y la autopista sigue teniendo ridículos pedazos de dos o cuatro metros sin terminar para lograr el milagro de la inauguración.

Esta semana, Francisco Bloser volvió a despertar la ilusión asegurando que la obra que lleva a cabo la empresa Dycasa, estará finalizada en marzo próximo, o sea ya. Casi increíble, pero habrá tiempo para ver si esta vez el anuncio se hace realidad.

El funcionario nacional no dio una fecha pero apuntó un número: 20 días y sostuvo con respecto al egreso norte de Hipólito Yrigoyen que "la construcción anexa denominada intercambiador tardará un tiempo más, ya que en los próximos meses se procederá a su licitación".

Confirmó también que el tramo Orán - Pichanal ya está terminado, y que "por estos días se realizan las pruebas de carga correspondiente al puente elevado a la altura de El Tabacal, para habilitarlo definitivamente y que los vehículos dejen de transitar por la ruta vieja".

De esta manera la autopista contará con dos rotondas: una en el acceso sur a Orán y la otra donde confluyen las rutas nacionales 34 y 50 y la provincial 5. En el acceso norte a Hipólito Yrigoyen está proyectado un egreso mediante un puente elevado a la altura de El Tabacal, mientras que en el acceso sur de la localidad ya está construido un distribuidor.

La salida norte de Yrigoyen

La salida por la zona norte de Hipólito Yrigoyen comenzó a discutirse en 2016 porque la autopista no contemplaba la construcción de una salida, obligando a los vecinos a tener que evacuar por la zona sur y viajar en dirección al norte para llegar a la ciudad de Orán. Esto provocó que se elevaran quejas a Vialidad de la Nación, y que se interpusieran recursos ante la Justicia. Vialidad respondió que accedía a construir un puente elevado de egreso en la zona norte, pero este anuncio tampoco agradó a la vecindad.

Al rechazar la propuesta de Vialidad, la decisión quedó en manos del juez federal de Orán Gustavo Montoya, quien se expidió a favor del proyecto de Vialidad en noviembre pasado.

Una ruta que avanza dos y retrocede uno

Los baches en la autopista despiertan alarma en los que circulan por la 50.

El mal estado de la autopista, que sin ser inaugurada se va arruinando, es un llamado de atención constante de los que circulan asiduamente por la ruta nacional 50.

Vecinos reclaman a diario la cantidad de baches que tiene la autopista en algunos tramos. En este sentido, al ser consultado, Bloser, de Vialidad Nacional, dijo que “se realiza un control de la calidad de la cinta asfáltica, hasta que no esté en condiciones óptimas no se entregará”. Esa respuesta hace temer que los 20 días que dio de plazo para la inauguración de la autopista no sean suficientes para arreglar los baches.

Dijo exigente, además, que “la obra tiene que tener los estándares de calidad requeridos, sino no va a ser recibida”.

Luego de las mediciones de calidad, la empresa concesionaria debe realizar el mantenimiento durante 12 meses después de ser recepcionada la autopista.

Hace un año

El año pasado, en marzo, el Plan Belgrano anunció en el informe lo que parece un milagro: iban a inaugurar en abril de 2017 la autopista en la ruta 50, entre Pichanal y Orán.

Dice el informe firmado por Ulloa: “Licitada en diciembre de 2007, debía haber sido terminada entre el 2009 y 2010. La obra nunca se detuvo del todo. Sí tuvo momentos de muy baja intensidad. Lo que sucedía era que empezaban los trabajos -por ejemplo de una rotonda-, no se concluían y la empresa comenzaba con otra tarea, dejando la anterior inconclusa. Además, hubo muchos problemas que mermaron el ritmo de los trabajos, como dificultades en el pago de certificados y modificaciones de obra”.

Ahora los 21 km y la rotonda de Orán están concluidos. La ficha técnica registra un costo total de $885 millones, de los que restaban 96, con un avance del 93%. Pero no faltarían percances. “Debido a la interferencia entre la nueva traza de la ruta y una serie de gasoductos de las empresas Refinor, TGN y Gas Atacama, se está gestionando una contratación de obra con un costo estimado de $33 millones. Independientemente de esta interferencia la obra podría inaugurarse hasta el río Colorado y de ahí hasta la RN 34, transitar por la vieja traza hasta que todo se resuelva”, agregaba el informe.

Y esto ya es historia.