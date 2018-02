Silvestre enfureció a Andrea Del Boca

En los años ochenta fue un escándalo: la dulce y angelical Andrea Del Boca , en plena adolescencia, de novia con Silvestre , un hombre casado y varios años mayor. El tiempo pasó y cada uno hizo y deshizo su propio camino, pero esta semana volvieron a ser, otra vez, protagonistas de una nueva polémica.

El actor y cantante, casi cuatro décadas después, dio su versión de los hechos. Una versión que no deja para nada bien parada a la madre de la actriz. ‘Yo estaba en el camarín de ATC y entró Ana María Castro, la mamá de Andrea y me dice ’José, te tengo que pedir un favor. Andrea llora todas las noches por vos. Invitala y desilusionala’‘, relató en Mauro, la pura verdad.

La anécdota no se agotó allí. ‘La invité a tomar un café, traté de desilusionarla pero fue al revés. Se enganchó más. El único que sabía que salía con ella era mi representante y él me aseguró que no contó nada. La que había hecho pública la noticia había sido la familia Del Boca para mediatizar el tema y que se hablara del romance Andrea-Silvestre‘, aseguró.

En tanto, la respuesta de Del Boca no se hizo esperar. ‘¡Qué vergüenza! ¡Qué poco hombre! Después de 36 años, y por promoción, miente sobre mi madre y sobre mi vida‘, escribió la protagonista de Celeste en su cuenta de Twitter.

La relación entre Del Boca y Silvestre comenzó mientras protagonizaban, en 1982, la telenovela Los cien días de Ana. En ese momento, el actor tenía 29 años y estaba casado con Déborah Ramos, una modelo que en ese momento estaba esperando al tercer hijo del actor. El romance terminó -no en buenos términos- en 1987.