Tensión en Bariloche: se define la extradición de Facundo Jones Huala a Chile

El segundo juicio de extradición contra el líder mapuche Facundo Jones Huala comenzó este miércoles en un gimnasio municipal de Bariloche. El juez federal Gustavo Villanueva eligió ese lugar por la cantidad de asistentes que se esperaba. Se espera una audiencia breve y la sentencia sería dictada en los próximos días.

Desde ayer se concentraban en las inmediaciones del establecimiento organizaciones sociales y comunidades mapuches, que son controlados por un férreo operativo de seguridad del que participan agentes de Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal.

Jones Huala fue trasladado en helicóptero y llegó al lugar con chaleco antibalas y un casco que protegía su rostro de las cámaras de televisión. Al arribar recibió el apoyo de un grupo que corrió hasta uno de los paredones.

La abogada defensora, Sonia Ivanoff, aseguró que el dirigente mapuche llega al juicio "con mínimas expectativas". Y lo argumentó: "Tenemos pocas medidas de prueba ya que el juez desestimó 50 opciones como testimonios, videos, etc.".

La semana pasada, el gobernador Alberto Weretilneck se mostró "preocupado por lo que pudiera llegar a suceder" durante el juicio, "a la luz de todos los hechos violentos que se han vivido". El mandatario explicó que su preocupación se funda en "la violencia que estos grupos han llevado adelante, no sólo en los 94 hechos delictivos que se están investigando, sino también en todas las manifestaciones que han hecho últimamente".

El primer juicio de extradición contra Jones Huala se hizo en agosto de 2016, y en ese momento el proceso fue declarado nulo por el juez federal de Esquel Guido Otranto. Sin embargo, tras una nueva detención del dirigente mapuche en junio del año pasado, volverá a ser sometido a un proceso judicial.

Jones Huala está acusado por la Justicia de Chile de haber participado de un incendio intencional iniciado en un predio llamado Pisu Pisue, en el país vecino. En el marco de esa investigación, el dirigente fue citado por la Justicia chilena en octubre de 2014, pero al no haberse presentado, libraron una orden de captura, y ahora la Justicia argentina debe resolver si Jones Huala es extraditado.