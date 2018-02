Un profesor de Ghana enseña Word solo con un pizarrón

Un profesor de Ghana llamado Richard Appiah Akoto ha maravillado en las redes sociales después de que publicase en su cuenta de Facebook unas fotos en las que se puede ver cómo imparte una clase de informática a sus alumnos.

Como su escuela no tiene ordenadores, da la clase dibujando en la pizarra todo lo que se vería en la pantalla de la computadora. En el caso de las fotos que ha subido a la red social, el profesor ha dibujado la ventana de Microsoft Word en el encerado para explicar su funcionamiento.

Según explica Quartz, Richard Appiah Akoto es profesor en Sekyedomase, una ciudad a unas dos horas y media de coche de la segunda ciudad de Ghana, Kumasi. El colegio no tiene ordenadores, pero desde 2011 los alumnos de 14 y 15 años deben aprobar un examen natural (sin que los muchachos no pueden acceder a la escuela secundaria) en el que se incluye como asignatura las Tecnologías de la Información y la Comunicación.

La foto del profesor se viralizó en todo el mundo y ha sido vista como un símbolo de la vida en África, pero también como una fuente de inspiración sobre cómo la limitación de recursos puede alimentar la imaginación.

Las fotos ganaron protagonismo después de que un popular comediante ghanés (que también es profesor) la compartiera con sus 140.000 fans de Facebook.

Incluso Microsoft ha reaccionado a la publicación con la promesa equipar a la escuela con algún equipo. Akoto subraya, sin embargo, que el centro necesita cerca de 50 ordenadores para poder dar las clases de forma eficaz.

