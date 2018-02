El Gobierno del vecino país aclaró que no recibió ningún proyecto en materia de asistencia médica del Gobierno argentino.

Bolivia aclaró que no recibió de Argentina ninguna propuesta de reciprocidad en salud

Bolivia aclaró ayer que no recibió ningún proyecto de convenio en materia de asistencia médica del Gobierno argentino y que solo existió una “nota verbal” de su embajada sobre la intensión de suscribir un convenio que fue trasmitido al Ministerio de Salud boliviano, que respondió en base a normas vigentes.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia aclara que no ha recibido ningún proyecto de convenio en materia de asistencia médica por parte del Gobierno argentino, habiendo recepcionado una nota verbal de la embajada argentina en La Paz, como un planteamiento general sobre la intención de suscribir un convenio, documento transmitido al Ministerio de Salud para su consideración preliminar, que fue respondido haciendo referencia a la normativa vigente en nuestro país”, señala un comunicado oficial.

Según publicaciones de la prensa, supuestamente la Cancillería boliviana rechazó la oferta de firmar un convenio de reciprocidad para que los ciudadanos argentinos y bolivianos puedan recibir atención gratuita en los hospitales públicos de ambos países.

La Cancillería informó que la agenda bilateral, revisada en detalle en la Reunión Técnica Bilateral Bolivia-Argentina, realizada el 15 de enero de 2018 en Santa Cruz, no incluía ese tema.

“Ayer, 26 de febrero, en reunión sostenida con la viceministra de Relaciones Exteriores y el viceministro de Gestión Institucional y Consular, el embajador de Argentina, Normando Álvarez García, luego de ofrecer explicaciones por el manejo mediático del tema, expresó disculpas al Gobierno de Bolivia por los inconvenientes ocasionados”, según el comunicado.

La Cancillería boliviana remarcó el buen nivel de diálogo y respeto que caracterizan a la relación bilateral entre ambos países y expresó su predisposición de analizar cualquier propuesta en el marco de la práctica diplomática que esos casos ameritan.