Banfield y Atlético no se sacaron ventajas

Entre uno que no pudo por tener todos suplentes y otro que no supo cómo, Banfield y Atlético Tucumán igualaron en el estadio Florencio Sola.

El "taladro" hizo un papel digno con juveniles ya que juega Copa Libertadores el martes ante Independiente del Valle en Ecuador, al tiempo que su adversario nunca hizo pesar la diferencia de jerarquía.

Banfield fue un equipo ordenado, fiel al estilo de su entrenador Julio César Falcioni, y mostró a un interesante Martín Payero como para ir moldeando de cara al futuro.

En tanto, Atlético Tucumán colocó a todos sus titulares, pero no tuvo luces para generar en ofensiva al punto tal que sólo creó una situación clara para marcar.

A excepción de Danilo Ortiz, Enzo Kalinski y Mauricio Sperduti, los otros ocho futbolistas de Banfield fueron chicos surgidos de la cantera, pero no se notaron las diferencias.

Por su parte, el "Decano" estuvo lejos de la buena actuación que mostró la fecha pasada ante Temperley sólo generó dos ocasiones de gol en 90 minutos.

Tal como viene ocurriendo desde que comenzó el torneo, Atlético no puede exhibir un buen nivel de visitante, donde sólo sumó cinco de 21 puntos posibles.

El "taladro", que fue mejor en la segunda parte, dejó una interesante impresión sobre todo en los primeros 20 minutos de esa etapa, donde contó con tres chances para marcar, en especial una muy clara de Kalisnki que fue tapada por Batalla.

Con este buen resultado por lo puesto en cancha por ambos, Banfield intentará conseguir un buen resultado en Ecuador tras haber igualado 1 a 1 en el partido de ida.