El Chapa Retegui castigó a Riquelme por ignorar a su hijo en Boca y habló de Tevez

El exentrenador de Las Leonas apuntó contra el presidente del xeneize por no darle lugar a su hijo Mateo, que hoy brilla en Italia. "Hubo algo personal" y "Boca se perdió varios millones de dólares por no repatriarlo", expresó. Y aseguró que no traicionó al Apache.

Martes, 21 de mayo de 2024 21:05