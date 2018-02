Scocco: "Es difícil no pensar en el partido contra Boca"

Ignacio Scocco, autor de uno de los mejores goles del año el sábado último ante Olimpo de Bahía Blanca, admitió que se les hace "difícil" no pensar en el partido que su equipo deberá jugar contra Boca, el 14 de marzo, por la Supercopa argentina.

"Se hace difícil no pensar en el partido con Boca. Está en la cabeza de todos. Es un partido muy importante para todos", aseguró Scocco en rueda de prensa después del entrenamiento matutino en Ezeiza.

River está muy lejos en la Superliga, 17mo. en las posiciones a 16 puntos del líder Boca. Sin embargo, Scocco sostuvo que "queremos acortar distancia y ver hasta dónde llegamos. Es difícil, pero tenemos que seguir sumando".

La posibilidad concreta de conseguir una copa más estará en el encuentro del 14 de marzo ante Boca, en el choque entre el campeón del torneo de Primera División (Boca) y el campeón de la Copa Argentina (River).

El delantero santafesino expresó que "seguramente el segundo gol con Olimpo haya sido el mejor gol de mi carrera" pero que no se dio cuenta en el momento. "Gallardo me dijo 'qué golazo hiciste.' Yo todavía no había caído", señaló Scocco.

El futbolista, de 32 años, quien marcó los dos tantos de la victoria por 2-0 sobre Olimpo, manifestó que "no es normal que haga tantos goles. Ojalá pueda seguir con esta racha pero no me considero un goleador".