Pratto se perfila como titular ante Lanús

El delantero Lucas Pratto, uno de los refuerzos más caros en la historia de River, que jugó unos minutos contra Huracán y otro tanto contra Olimpo de Bahía Blanca, podría debutar como titular este domingo ante Lanús, por la 15ta. fecha de la Superliga

“Obviamente quiero jugar siempre de entrada; no creo que Marcelo (Gallardo) cambie el esquema por mí. Entiendo que, con quien me toque jugar, si uno se tira más atrás, el otro tiene que entrar y no superponernos”, señaló Pratto.

El plantel de River se entrenó hoy a puertas cerradas en el River Camp de Ezeiza y, aunque aún no hubo un ensayo futbolístico en cancha de 11, se especula con que Pratto -que practicó con normalidad- pueda debutar como titular ante Lanús, en dupla con Ignacio Scocco y en reemplazo del colombiano Rafael Santos Borré.

Mañana, Gallardo pararía al equipo para el choque del domingo a las 21.30, en el estadio Néstor Díaz Pérez, con este único cambio, por lo que River formaría con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Marcelo Saracchi; Nacho Fernández, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Pity Martínez, Scocco y Pratto o Borré.

Pratto tuvo un problema en una de sus rodillas y casi se pierde el debut contra Huracán por la 13ra. fecha. Entró a los 22 minutos del segundo tiempo, pero no estaba óptimo. “Con Huracán estaba incómodo porque me molestó la rodilla, quizá fui un cabeza dura por querer estar”, explicó.

Contra Olimpo, en la 14ta. jornada de la Superliga, Pratto reemplazó a Santos Borré a los 20 del segundo tiempo. “Me sentí mucho mejor contra Olimpo, porque no sentí dolores”, aclaró el Oso, aunque se quedó con las ganas de convertir.

“No me obsesiono con el gol. Sé que es importante, no voy a decir que no me interesa. Pero cumplo roles también de armado de jugadas, de abrir espacios.Lo más importantes es que pueda hacer goles para ayudar al equipo. Ya llegarán”, contó Pratto en diálogo con Radio Mitre.