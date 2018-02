Con una testigo protegida y pericias de EEUU, reabren la causa Luján y Yanina

Ayer, cuando se cumplían cuatro años de que la causa había sido archivada, la Justicia ordenó retomar la investigación por la muerte de las amigas Luján Peñalva y Yanina Nesch, ocurrida a mediados de julio de 2012.

La decisión de la jueza Mónica Mukdsi, vocal de la Sala VI del Tribunal de Juicio con competencia en transición, fue en respuesta a un pedido de la familia de Luján y la fundamentó en la presentación de una testigo de identidad protegida y en las pericias que los Peñalva encargaron a un equipo de expertos del estado de La Florida, en Estados Unidos, quienes concluyeron que las dos amigas fueron asesinadas.

La causa había sido archivada el 6 de febrero de 2014 por el juez de Instrucción en Transición de Segunda Nominación, Pablo Arancibia.

Para el magistrado, la investigación de entonces no había arrojado "ningún dato que permita aseverar aún en grado de posibilidad la existencia de un nexo de causalidad entre el óbito de Yanina Nesch y Luján Peñalva y la acción de un tercero"; en cambio sí "indican con un muy relevante predominio que el deceso de las adolescentes ha sido consecuencia de una decisión personal, libre y voluntaria tomada por cada una de ellas". Con este argumento selló y firmó la última foja del expediente, ratificando la idea del doble suicidio.

En su decisión de ayer, la jueza Mudksi entendió que "el auto de archivo tiene el carácter de cosa juzgada formal, esto es, no reviste naturaleza definitiva sino provisoria, y ello no obsta a que pueda proseguirse", siempre que aparezcan nuevos elementos que puedan modificar la resolución de 2014.

Reabierta la causa (aunque la formalidad judicial diga proseguir la investigación), la magistrada dispuso la producción de nuevas diligencias investigativas y ordenó la "indisponibilidad" de todos los bienes secuestrados en la causa, lo que en otras palabras implica que no pueden ser destruidos, sino preservados para posibles nuevos estudios. Esos bienes son ropa de Luján y otros objetos que están resguardados judicialmente.

Informe clave

Las conclusiones de los expertos forenses Timothy Valentine (investigador), Janice Johnson (experto en manchas de sangre), Dawn Watkins y King C. Brown (expertos en análisis de escenas del crimen) y el doctor Michael Berkland (patólogo), entre otros científicos, fueron lapidarias.

Para el equipo de forenses y criminólogos existen errores gravísimos en el procedimiento de la autopsia realizado por el médico forense asignado por el Estado para la pericia. A partir de allí objetaron la data de muerte y la mecánica de la muerte (ahorcamiento con las chicas a modo de péndulo). También hallaron posibles lesiones nuevas (de violencia) en el cuerpo de Luján y Yanina.

"Si bien hay una serie de medidas pedidas por la querella, que se respaldan en los exámenes que se hicieron en Estados Unidos, vamos a ver cuáles son las más prioritarias para llevar adelante", dijo ayer, entusiasmado, Pedro García Castiella, abogado de la familia Peñalva.

Una de esas pericias es, recordó, "una reconstrucción material -no virtual- de los hechos, una prueba física para ver si es factible que se hayan suicidado de la forma y con los elementos con que contaban. Con las pruebas privadas demostramos que eso es imposible".

García Castiella confirmó que presentaron a la jueza Mukdsi una testigo de identidad reservada. En la resolución de ayer, la magistrada fijó para fines de mes la audiencia para que declare. Pero no se sabe la fecha.

- Sí, existe. Y no me pregunte más, no puedo decir nada más sobre ese punto, dijo el letrado.

El caso

El caso de las dos amigas del barrio San Carlos conmocionó a Salta y al país. El 14 de julio de 2012 desaparecieron y dos días después aparecieron supuestamente ahorcadas en un árbol, en una finca de Cerrillos.

En dos años de investigación, la Justicia decidió archivar el caso como doble suicidio, pero la familia Peñalva nunca aceptó esa hipótesis. Investigó, pidió la reapertura de la causa y ahora espera justicia.