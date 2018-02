Otra denuncia de acoso contra Roberto Pettinato

Bastó que algunas voces se alzaran para que otras víctimas se animen. Después de Úrsula Vargues, Josefina Pouzo, Mariela Anchipi, Karina Mazzoco, y varias denuncias por acoso contra Roberto Pettinato, se sumó una tremenda: Emilia Claudeville, ex panelista de Duro de domar, detalló situaciones horribles que le tocó vivir por culpa del conductor.

En una extensa nota con Julia Mengolini para Futurock, la radio en donde comenzó todo la que también están Malena Pichot, Julia Mengolini, Darío Sztajnszrajber, Julián Kartún, Werner Pertot, Franco Bianco, Srta Bimbo y Pepe Rosemblat, la actriz se animó y reveló lo que tenía guardado desde hace años. "Yo sufrí acoso y violencia por parte de violencia por parte de Roberto Pettinato. Se naturalizó tanto esa especie de personaje de él que dije ‘ok, esto es mucho más grave, porque esa manera grotesca que tiene de hacerlo construye una burbuja que lo hace parecer poco serio’. Él lo hacía a modo de chiste, me tocaba, me chupaba el cuello, me hacía mierda la dignidad. Me humillaba. Él no la ocultaba, y era mucho más peligroso”.

Con resignación, Emilia concluyó que "La batalla la ganó Pettinato porque yo hace dos años que no piso un estudio de televisión. Viví una pesadilla no sólo por él si no por la complicidad del resto".

Y redobló la denuncia: “Luego la cosa se puso bastante más pesada. Estuve todo un año encerrándome con llave en mi camarín, que estaba en frente al de él. Yo me terminaba de producir ahí y empecé a cerrarme con llave. Después ya llegaba lista para evitar situaciones incomodas para mí”.

Después de la nota, Emilia publicó en su cuenta de Twitter "Hacer público el relato de un acoso cierra algo que estaba abierto y dolía mucho. Gracias @juliamengo y @futurockOk por el espacio y el apoyo para hablar!".