El ingenio San Isidro podría ser vendido a capitales nacionales

En Campo Santo soplan aires de esperanza luego de un enero negro con la noticia del cierre del ingenio San Isidro. Dicen que la industria azucarera gemense podría ser vendida a capitales nacionales.

Ayer, el secretario General del Soeasi (Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar San Isidro), Mariano Cuenca, informó con mucho optimismo la posibilidad cierta de que el Grupo Gloria, actual propietaria del ingenio Azucarero San Isidro, ubicado en el municipio de Campo Santo, tomara la decisión de vender la empresa a capitales nacionales.

"No es nada oficial porque el Grupo Gloria nunca informa nada, lo cual siempre fue para nosotros una gran preocupación porque no podíamos saber qué planeaban hacer, la fuente es extraoficial pero de personas muy cercanas a la empresa, según nos hicieron saber habría un ofrecimiento que está siendo evaluado. La oferta habría sido presentada por la firma Rocha Ferro, propietaria de varios ingenios en Tucumán. Esta venta sería la ideal porque se trata de capitales nacionales y de un empresario que se dedica solo a la actividad azucarera. Eso nos garantiza que no se trata solo de una inversión más sino que tiene un propósito de crecimiento, lo único que pedimos es que la transacción se realice a corto plazo para que podamos estar preparados para la zafra de este año", dijo el secretario gremial.

Una de las importantes desventajas que presentaba el Grupo Gloria es que se trata de una multinacional propietaria de muchas empresas en todo el mundo y el ingenio San Isidro representa solo el 3% de su patrimonio. "Aún nos queda pendiente una segunda reunión conciliatoria en Buenos Aires, para tratar el pedido preventivo de crisis que la empresa presentó en el Ministerio de Trabajo, nosotros sabemos que no hay crisis, lo que en realidad la empresa busca con esto es pagar solo el 50% de las indemnizaciones, ellos ya habían tomado la decisión de cerrar solo están especulando con no pagar el 100% de las indemnizaciones a los trabajadores, y eso es algo que el próximo jueves, cuando realicemos la segunda conciliación obligatoria, no vamos a aceptar", adelantó.

Campaña de desprestigio

Cuenca denunció una campaña de desprestigio hacia su persona y el gremio en su conjunto por parte de operadores del Grupo Gloria: "Salieron a decir que las oficinas estaban llenas de carpetas médicas, que los trabajadores fingían enfermedades solo para no trabajar, eso es algo que no creo pero de todas formas son ellos los que tienen que controlar, de ser así falló el sistema médico de la empresa, allí nosotros no tenemos nada que ver. También dijeron que los trabajadores ganaban fortunas, yo siempre he luchado por un salario digno, el sueldo para un operario que recién se inicia estaba en los $21.800, de allí se incrementa en base a la antigedad, tarea que desempeña y otros ítems, pero todos los ingenios están en esos valores, también engañan al decir que yo contaba con 40 delegados gremiales que no trabajaban, es algo falso si bien hay un delegado por área, ellos trabajan como cualquier otro empleado, lamentablemente hay muchas personas que creyeron estas mentiras pero son los menos", aseguró Cuenca.

Un plan B

Un plan B para evitar la pérdida de las fuentes laborales es lo que se busca en Campo Santo. La venta del ingenio abrió una gran esperanza en los trabajadores, pero existe la posibilidad de que esta no llegue a concretarse, eso es algo que también es tenido en cuenta por el gremio. "Tenemos que estar preparados por si no se logra la venta del ingenio, es por esa razón que estamos trabajando con los legisladores en la posibilidad de la expropiación del ingenio, sería una especie de plan B que tenemos bajo la manga", finalizó Cuenca.

El Tabacal, en conflicto

En un marco de tensas negociaciones, se llevó a cabo el martes una nueva conciliación obligatoria entre el ingenio El Tabacal y el Sindicato de Trabajadores del Azúcar. La jornada tuvo su corolario con un corte simbólico de la ruta nacional 50, a la altura de Hipólito Yrigoyen, donde un grupo de trabajadores esperaba los resultados de la audiencia de conciliación que se llevó a cabo en las oficinas de Trabajo, en Salta capital. El martes, los trabajadores efectuaron una asamblea y decidieron mantener el alerta y la movilización por los despidos anunciados por la empresa.