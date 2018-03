Jimena Barón: “Para dedicarme a cantar, tuve que darle un corte a la actriz"

Jimena Barón actuará el próximo 26 de abril en el Teatro del Huerto. En su paso por nuestra ciudad para promocionar La Tonta Tour, dialogó esta semana en exclusiva con El Tribuno sobre el éxito de sus hits “La tonta” y “Culo”, en su reciente debut como cantante. Habló también sobre el mensaje de sus canciones, el empoderamiento de la mujer, la pasión de su familia por la música y el puntapié que la llevó a cumplir, de una vez, un sueño muchas veces postergado: subir al escenario para interpretar sus composiciones.

En abril vas a actuar en Salta, Jujuy y Tucumán, ¿qué van a ver tus seguidores en el show?

En abril estaremos recorriendo estas tres provincias hermosas con nuestro show. Para mí, es un sueño recorrer el país con un show propio. Será un espectáculo super pop, colorido, alegre, con muchas coreografías y videos dedicados a las chicas, al feminismo. Intento contagiar el poder del amor propio y de lucha por lo que uno quiere. Si bien en el medio habrá una parte más melódica, será un show con mucha energía.

¿Te sentís identificada con las letras de tus canciones?

Sí. Yo compongo mis canciones. Nunca me pasó componer una canción que me sea completamente ajena. Los temas pasan por uno, por tu corazón y lo que viviste en la vida. Todas mis canciones tienen que ver conmigo. “La tonta” es el nombre del primer corte y el que le da el marco a lo que significó para mí este disco y una situación en la vida.

¿Cuándo surgió esta pasión?

Es algo que viene de la cuna e instalado a nivel familiar. Mi mamá y mi hermana son bateristas y mi hermano toca la guitarra. Además, mi vieja escuchaba desde Pink Floyd hasta Volcán. Lo mismo pasa con mis abuelos y mis primos. La música es lo más natural del mundo. No había asado donde no juntáramos los instrumentos y termináramos cantando. La vida me llevó a ser actriz desde muy chiquita. Es un trabajo que no da espacio para hacer otra cosa. No tuve el tiempo para componer mis temas, porque necesitás también un aire mental. No podés grabar 11 horas y en el almuerzo terminar de componer un tema. No funciona así, al menos para mí. Entendí que para dedicarme a la música tenía que darle un corte a la actriz: ver qué quiero hacer, por qué canto, qué quiero decir y cómo lo quiero decir. Fue un laburo super grande y una apuesta enorme frenar con la tele, porque además necesito laburar. Le dije que no a un proyecto de TV de un año, que me daba una seguridad económica que el canto no. Es un desafío en un momento en que no tengo 20 años, soy mamá y tengo cuentas a fin de mes que pagar. Fue un super salto.

¿Cuál fue el click que te hizo decidirte a lanzarte al canto?

Lucas, mi mánager y amigo, es un baterista que conocí en un ensayo de otra cosa. Era un momento difícil de mi vida: había fallecido mi papá, me había separado del padre de mi hijo y no tenía energía para nada. Y fue Lucas el que me dijo: “Flaca, lo vas a hacer y el martes a las 4 nos juntamos”. Yo soy geminiana y me cuesta concretar las cosas. También tuve que hacer un replanteo de por qué ponía excusas para hacerlo. Yo era muy conformista y pensaba: “Soy mamá, me va bien como actriz y tengo laburo”. Toda la vida quise ser cantante y después pasó lo de la actuación. Moriré actriz, no es algo que planee dejar de hacer jamás.

¿Este año no te vamos a ver en la TV ni en el Bailando?

En el Bailando no. Nunca más, voy cada tanto, me llaman siempre y les agradezco, pero no iré como participante fija, siempre voy en algún momento del año y después me tomo el palo. Voy a hacer la película de Rodrigo, pero no puedo comprometerme con la TV porque mi prioridad es la música.

¿Te imaginaste tener este éxito y qué sentís frente a eso?

No me imaginé para nada esto. Decidí hacer música para descansar del lío que era ser actriz y la repercusión mediática. Pensé que con el canto estaría más tranqui haciendo algo más chiquito, pero no funcionó así y lo agradezco. No contábamos con una estructura para sostener lo que pasó con “La tonta” y nos tuvimos que poner a tiro en 48 horas para armar un gran equipo de gente. Buscamos disfrutar y después vemos. Los números no son nuestro timón. Tratamos de alejarnos del producto lo más posible y de experimentar.

¿Cómo te sentís en el escenario cuando ves a tus seguidores corear tus letras?

Esa es la parte más emocionante y la más real. Después está Instagran, los likes, las reproducciones. El termómetro real y que te llega al corazón es el escenario y la gente. Cada show superó mis expectativas. El primero fue en una fiesta gay en Buenos Aires y no podía creer cómo estaba esa gente, que era un público que no teníamos idea. En 2018 llegó Jesús María, donde hay artistas que tardan un montón para que los llamen y a nosotros a los seis meses nos convocaron. Al final del show me quebré y me puse a llorar.

¿Cómo es tu situación sentimental hoy?

Estoy sola, no tengo ni tiempo ni para estar soltera, me tendría que poner en pareja con un avión. Estar en pareja es estar con alguien que te pueda acompañar y hoy soy una persona complicada de acompañar.

¿Sos feminista?

Sí e intento pasar el mensaje y proponer a todos que conozcan el significado de la palabra. Esta semana de la mujer es una buena fecha para frenarse a pensar y conocer un poco. En mi caso el feminismo pasa por ser una buena persona.