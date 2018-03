Del Potro dio un paso más en el Masters 1000

El tandilense Juan Martín Del Potro logró esta noche acceder a los cuartos de final del Masters de Indian Wells al imponerse en el duelo de argentino al correntino Leo Mayer en tres sets y tras más de dos horas y medio de juego. En un partido con muchos errores de ambos lados, el número 6 del mundo sacó provecho de su jerarquía para imponerse 3-6, 7-6 y 6-3.

Mayer presentó una dura batalla al tandilense en la cancha principal del complejo californiano. Lo mejor que mostró en el duelo de octavos de final estuvo en el primer parcial, donde jugó con mucha más concentración y pudo aprovechar un único quiebre para ponerse en ventaja.

Ya en el segundo todo fue más parejo; se aprovecharon aciertos y errores para que ambos pudieron mantener sus servicios y con tal paridad se debió recurrir al tie break. En esta instancia del juego estuvo mucho más fino el tandilense que solo permitió un par de puntos del correntino y se quedó con los restantes para igualar el marcador.

El tandilense aprovechó ese envión para sacara rápidamente ventaja en el definitivo tercer set. Mayor no pudo mantener su servicio en su primer turno y desde ahí todo se le hizo cuesta arriba. Falló constantemente pero también lo hizo Del Potro. El tandilense se conformó con mantener su saque y así terminó imponiéndose en un duro encuentro.

El próximo rival que tendrá Del Potro en Indian Wells será el alemán Philipp Kolschreiber. Este encuentro se disputará mañana.

Federer, imparable

El tenista suizo Roger Federer, primero del ranking mundial, siguió ayer con paso firme su camino hacia el título de Indian Wells con una convincente victoria en cuarta ronda ante el francés Jeremy Chardy.

Federer, de 36 años, no cedió ningún juego con su saque y superó al galo en sets corridos de 7-5, 6-4 tras una hora y 22 minutos de juego.

Ni siquiera el fuerte viento en el Estadio 1 pudo con el suizo, vigente ganador del torneo. “Hemos jugado un buen partido la mayor parte del tiempo a pesar del viento, lo he disfrutado”, dijo Federer tras el choque.

El suizo no se sintió nunca cómodo con su saque debido a las condiciones meteorológicas, y solo logró acertar el primero el 51% de las veces (25/49). Pero esas 25 ocasiones acabaron en punto para él.

Chardy, en cambio, solo ganó el 38% de los puntos con su segundo saque, cometiendo hasta cuatro dobles faltas por idéntico número de aces. Además, el suizo nunca le brindó un punto de quiebre al francés mientras que él materializó dos de los cinco que tuvo.

La primera raqueta del planeta se medirá ahora en cuartos con el surcoreano Hyeon Chung (Nº 21), quien batió por 6-1, 6-3 al uruguayo Pablo Cuevas (Nº 30). Hyeon Chung ya se enfrentó a Federer este año en las semifinales del Abierto de Australia, cuando tuvo que retirarse en el segundo set (1-6, 2-5) por un problema en el pie.