Notables artistas se unen para compartir “Tierra de canciones”

Se presentará el próximo sábado el espectáculo Tierra de canciones, que tendrá como protagonistas al guitarrista Carlos Vargas, el bandoneonista Juan Carlos Marín, Elisea Valdez (saxo, flauta traversa y voz) y el cantante Diego León. La velada se cumplirá en la sala Walter Adet, del Complejo de Bibliotecas y Archivos, Belgrano 1002. Se iniciará a las 21.30.

Se trata de una cita con el canto popular. Una generación de estos cantantes actualmente convive en los escenarios que funcionan por estos días, pero su visibilidad aún no es la que se podría esperar para una provincia con la tradición que tiene Salta en el canto popular.

“Creo que creadores como Miguel Ángel Pérez o el Cuchi Leguizamón marcaron un camino a seguir. Y sobre todo una forma de sentir el canto popular, que comparto con otros artistas que vamos trayendo a Salta y que también son autores de una estética emparentada con los creadores salteños. Por eso nos acercamos desde otro lugar que no es el comercial. Es gente dispuesta a dar charla a los que se interesen en la música, por eso hacemos talleres con chicos y docentes de la provincia. Es que se trata de compartir”, dijo Vargas, quien agregó “Yo siempre trabajé como guitarrista, acompañando a músicos amigos. Son todos excelentes en su profesión como en la vida. Siempre traté de trabajar en forma grupal y en eso confluye un poco toda mi historia”.

El músico se desempeña como docente, coordinando la carrera de folclore del Instituto Superior de Profesorado de Arte, en Salta, y es gestor de Jornadas de Música y Folclore para estudiantes y docentes del área artística desde 2013, por donde pasaron Juan Falú, Rocío Palazzo, Juan Quintero, Luna Monti, Carlos Aguirre y Carlos Moscardini.

“Empecé a bailar a los ocho años, me recibí a los 20, abandoné la danza y me dediqué a la guitarra. Siempre me gustó mucho el zapateo. Y voy percutiendo mientras toco la guitarra”, dijo el músico.

Sin dudas, uno de los destacados será Juan Carlos Martín, un artista de enorme talento, que con su bandoneón se ganó el respetó del público nacional.

Aunque el gran amor de Marín es el tango, su música flota por ambientes donde suena como una letanía siempre presente: el folclore. Ha grabado con grandes compositores del estilo como Peteco Carabajal, que incluyó sus sutiles arreglos en sus discos.

Pero también ha paseado su música por escenarios de otros países, invitado por su alto compromiso musical y sobre todo convirtiéndose en un bandoneonista internacional que lleva adelante una carrera como compositor y arreglador.

Diego León es otra de las figuras actuales del canto popular “Yo creo que el nuevo canto popular tiene intérpretes más tradicionales y otros netamente de proyección. Para ambos casos, de a poco los espacios se van produciendo, se van creando. Son espacios que están armados a pulmón por los mismos músicos, para que el folclore alternativo tenga su propio espacio”, dijo.

Para él, el nuevo canto popular, aparte del consabido tema del amor, “se toma también a la realidad social, que era un poco difícil de tratar en otras épocas. En cuanto al sonido, hay mucho para hacer. Yo creo que muchos de nuevos cantores y cantoras tienen esa frescura de traer sonidos algo más abiertos a lo que era tradicional en el folclore. Sonidos nuevos en la armonía, en el uso de los instrumentos y en un montón de cosas que influyen en la proyección del estilo”, acotó León.

Sin dudas, el sábado será una cita con notables artistas de nuestra provincia.