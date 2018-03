Tucumán: designan juez a un abogado de acusados y condenados por delitos de lesa humanidad

La designación del abogado Facundo Maggio, defensor de acusados y condenados por crímenes de lesa humanidad, como juez de instrucción en lo Penal Nº 2 fue aprobada hoy por la Legislatura provincial, pese al rechazo de los bloques opositores, entre ellos Cambiemos, y de organizaciones de derechos humanos como Abuelas de Plaza de Mayo e Hijos.

Legisladores de distintos bloques políticos que responden a Cambiemos se reunieron ayer para anticipar su rechazo a la designación de Maggio, pero el bloque oficialista Tucumán Crece-PJ contó con los votos necesarios para asegurar la cobertura de esa vacante, por lo que el pliego obtuvo 32 votos a favor, 13 en contra y dos abstenciones.

La votación

Once de los votos en contra provinieron de parlamentarios alineados con Cambiemos y opositores al oficialismo provincial: Eudoro Aráoz (UCR), Luis Brodersen (PRO), José Canelada (UCR), Rubén Chebaia (UCR), Alberto Colombres Garmendia (PRO), Adela Estofán (UCR), Luis Gonzalez (bloque Arturo Illia), Cristian Rodríguez (bloque Peronismo del Bicentenario), Alfredo Toscano (Peronismo del Bicentenario), Fernando Valdez (UCR) y Claudio Viña (Nueva Fuerza).

En este sentido, Colombres Garmendia señaló que “con esta designación aumentamos la poca credibilidad que le queda al Poder Judicial y se generan muchísimas dudas sobre la independencia que va a tener Maggio como juez teniendo en cuenta la relación familiar del candidato con el ministro fiscal -y ex ministro de José Alperovich- Edmundo Jiménez “

Entre los legisladores que votaron se encuentra también Silvia Rojkés de Temkin, presidenta de la comisión de Educación y Cultura e integrante del bloque oficialista Tucumán Crece, y de Stella Maris Córdoba, aliada al oficialismo pero integrante del bloque Proyecto Popular.

Yo votaré en contra de la Designación de Facundo Maggio como Juez Penal, quien defendió el Terrorismo de Estado y a los genocidas que lo protagonizaron NO DEBE ser Juez de la Democracia.



Rojkés de Temkin explicó que su voto negativo responde a la carrera de Maggio como defensor de acusados y condenados por crímenes de lesa humanidad y a su pedido para que se aplique el cómputo del 2x1 a uno de los “genocidas” y aclaró “que no tiene que ver con la autoridad y formación académica” del ahora juez.

Por su parte, el legislador oficialista Marcelo Caponio, quien dio un voto favorable, señaló “la Legislatura de Tucumán ha acordado para que sea puesto en función Maggio porque consideramos que es la persona que mejor puede desempeñar el rol de juez de instrucción en lo Penal, por sus antecedentes y formación”

“Hemos recibido muchas impugnaciones y hemos escuchado todos los reclamos de los organismos de Derechos Humanos, pero consideramos que debemos separar las funciones del abogado en el ejercicio de la defensa de sus clientes, de los delitos cometidos por ellos”.

Propuesto por Manzur en 2017

El año pasado, el gobernador tucumano, Juan Manzur, había propuesto a Maggio para ocupar un el cargo de magistrado, pero decidió retirar el pliego tras un pedido de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.

La referente de organismos de DDHH había rechazado su designación al recordar que el letrado fue abogado defensor de imputados de delitos de lesa humanidad en la última dictadura.

Días atrás, Carlotto reiteró un planteo similar, pero esta vez el Ejecutivo se mantuvo firme en su postura y dio vía libre para que los legisladores oficialistas aprueben el pliego.

Repudio en las redes

En las redes sociales se observó la indignación por la designación de Maggio:

Como honra la memoria de la victimas del terrorismo de estado señor gobernador @JuanManzurOK ? Abriéndole la puerta al defensor de represores Facundo Maggio? Este año cambio de opinión y ya no le parece imprudente que sea juez provincial? pic.twitter.com/I4RuEBV1qL

El peronismo acaba de hacer juez a Facundo Maggio. Que no lloren más a sus muertos. No tienen dignidad para hacerlo. Dijeron no pasarán y les abrieron la puerta de par en par.