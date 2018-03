Después de casi 14 años volvió el FMI a la Argentina y elogió al Gobierno

La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, destacó hoy que el Gobierno nacional está "atacando los problemas con mucha decisión" y aclaró que su visita al país no es para "negociar ningún tipo de programa" porque la Argentina "no necesita eso y tampoco lo pidió".

La directiva del organismo crediticio llegó a la Argentina en el marco de la cumbre del G20. Se trata de la primera visita oficial de un miembro de la entidad financiera por primera vez desde 2004.

Después de casi catorce años, un director del Fondo Monetario Internacional (FMI) pisará suelo argentino. El último en venir fue el español Rodrigo de Rato el 2 de septiembre de 2004. La visita fue el preludio del corte definitivo de relaciones entre el gobierno de Néstor Kirchner y el organismo multilateral. A los pocos meses, el expresidente decidió pagar en efectivo la deuda de casi 10.000 millones de dólares y desembarazarse de los pedidos de ajuste del FMI

Lagarde también mantendrá una reunión con el presidente Mauricio Macri y el ministro de Finanzas Nicolás Dujovne. Y en la reunión con Dujovne y su par de finanzas Luis Caputo, Lagarde indagará los números de la Argentina en búsqueda de corroborar que se estén aplicando las recetas del organismo para la economía argentina.

"Tengo el privilegio de visitar a las autoridades argentinas como lo hago en otras partes del mundo. Quedó claro, ¿no? Sin ambigüedades", remarcó la funcionaria al exponer en una conferencia en la Universidad Torcuato Di Tella, en la que también participó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Por las dudas, insistió: "No estoy acá para negociar ningún tipo de programa ni vengo en calidad de prestar. La Argentina no necesita eso y tampoco lo pidió".

Consultada sobre su posición respecto de las políticas de "gradualismo" defendidas por Cambiemos, subrayó: "Vemos que las autoridades argentinas están atacando los problemas con mucha decisión".

"Es decisivo y sustancial. No ataca al déficit fiscal de manera frontal y brutalmente, sino que lo hace en el transcurso del tiempo, contemplando la capacidad de la economía y la sociedad argentina para responder", sostuvo.

Evaluó que "los ortodoxos pueden llegar a argumentar que puede ser mejor si es más rápido, pero los economistas más pragmáticos pueden decir que si hay decisión y voluntad y se reduce el uno por ciento el déficit todos los años, sería un gran logro".

La mira en las reformas impulsadas por el Gobierno

Lagarde resaltó también que llegó a la Argentina para "tener una noción de las reformas" impulsadas por el Gobierno, en el marco de su viaje para participar de la primera reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del Grupo de los 20 (G-20) y reunirse con el presidente Mauricio Macri.

Además, indicó: "Vamos a visitar las Cataratas del Iguazú con mi esposo".

Lagarde expresó sus "felicitaciones" al Gobierno por impulsar la eliminación del déficit en las provincias, al sostener que "muchos países tienen políticas fiscales sólidas a nivel federal, pero controlan poco lo que sucede a nivel provincial".

"Les diría que los quiero felicitar porque es algo notable", puntualizó y aseguró tener "expectativas altas" respecto de la Presidencia argentina en el G-20.

Según su consideración, la agenda planteada es "ambiciosa" ya que "incluye temas que están en las cabezas de todos".

"Se puso el foco en cuestiones que son importantes para todos. Es muy positivo", enfatizó.



Definiciones de Dujovne

Por su parte, Dujovne, sostuvo que "este año por primera vez va a haber superávit primario, el próximo va a haber equilibrio financiero y en 2020 ya no van a quedar provincias con déficit".

"Hemos logrado bajar el gasto público a casi 40 por ciento a finales de 2017 y a fines de 2018 creemos que vamos a terminar en un 38 por ciento", estimó.

El ministro resaltó: "Hay que lograr una baja en el gasto público que debe ser sostenida, pero gradual".

Afirmó que su gestión pretende "promover la inversión, el equilibrio fiscal y la integración al mundo con una política monetaria orientada a reducir la inflación".

"Vemos con preocupación un mayor proteccionismo. Si el proteccionismo escalara, los efectos tendrían sin duda impacto sobre la Argentina", vaticinó.