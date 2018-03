Se burlan en la radio de una periodista por su sobrepeso

Otra denuncia de la periodista conocida como "la reina de la bailanta", por hostigamiento y discriminación hizo temblar a Tartagal de la curiosidad sobre cómo se resolverá este conflicto de enorme trascendencia.

La periodista Fabiola Robles formalizó una segunda denuncia ante el Inadi, en contra de los conductores de un programa de radio y en contra de la FM Sol del Norte, la emisora que es de propiedad del actual diputado nacional Andrés Zottos y de su hermano, el exlegislador por San Martín Cristos Zottos, como consecuencia del permanente hostigamiento, burlas y cargadas al aire, de las que Robles se siente víctima desde hace varios años; aunque no es el único caso de violencia de género que se ejerce desde esta radio, que todavía parece no advertir la gravedad de su conducta.

La primera denuncia, según recordó Robles, fue realizada dos años atrás, por lo que los conductores y animadores del programa radial habían cesado un tiempo en su actitud. Pero cuando se realizó el Corso Color de Tartagal, en febrero pasado, y al ser una de las animadoras del evento, las burlas y cargadas hacia ella como comunicadora pero también por su aspecto físico volvieron a tenerla como centro de las cargadas.

Hoy, el actual director de la emisora, Cristos Zottos, y el periodista Reynaldo Gonzales debían presentarse ante la oficina de Inadi en la capital de la provincia para una nueva audiencia.

"Andate a llorar al campito"

Fabiola Robles, quien conduce programas de radio en una FM que difunde música tropical, es animadora de eventos y entre los años 2015 y 2017 cumplió mandato como concejal por Tartagal. Ese fue el momento en que sufrió, según denunció, el mayor hostigamiento por parte de los periodistas de la FM Sol del Norte, por pertenecer a una bancada opositora al signo político de los propietarios de la radio.

Ese lapso coincidió para quien es conocida en el ambiente de la música popular como "la reina de la bailanta" con la detección de una delicada enfermedad que aún la mantiene en tratamiento médico.

"En ese momento fui a hablar con Taky Zottos y le pedí que hablara con su gente, que yo merecía respeto por mi condición de periodista pero sobre todo de mujer. Pero al otro día fue peor porque se reían, se mofaban, me decían andá a llorar al campito".

Robles recordó que "me decían que tenía que ir a Cuestión de peso porque ya pesaba 300 kilos, y ante tal cantidad de burlas y agravios me sentía muy mal. Estaba muy vulnerable por mi estado de salud pero ni por eso esta gente dejaba de hostigarme, cuando en realidad yo nunca les había hecho nada, ni los insulté ni mucho menos les falté el respeto. Este año cuando me llamaron para conducir el Corso Color de Tartagal otra vez siguieron las agresiones; por eso decidí nuevamente denunciarlos ante el Inadi. Lo que pretendo es que se me respete como mujer, pero que también respeten a todas las personas porque un medio de comunicación no puede ser usado con esos fines. No entiendo cómo estos hombres, que tienen esposas e hijas, pueden agredir de esa forma a una mujer", reflexionó la sufrida periodista.

Zottos: "Ni enterado"

El Tribuno le consultó al hermano del diputado nacional Andrés Zottos y exlegislador provincial Cristos Zottos sobre la nueva denuncia formalizada contra periodistas y contra su radio, y manifestó no tener conocimiento del hecho. "No sabía, nadie me comentó, ya voy a llamar a ver qué saben del tema", manifestó Zottos bajándole el tono a la denuncia de Robles. Zottos fue consultado por otra denuncia similar ante el Inadi que años atrás había realizado una joven trans que había adquirido su nuevo documento acorde a su identidad de género, a quien los mismos conductores de la emisora cuestionados por Robles la tenían "abonada" en sus bromas y cargadas. "Eso quedó superado, hablamos bien con ella y entendió que no era para insultarla, era todo en broma, ahora voy a hablar con Fabiola", dijo el director de la emisora.

Celos por el Corso Color

"La reina de la bailanta", Faby Robles, se luce cada mañana en su programa de radio donde difunde música tropical y en los eventos populares como el Corso de Tartagal. Pero su designación y el desplazamiento de Reynaldo "Bombón" Gonzales de la animación de la fiesta más popular del calendario anual de Tartagal parecen haber generado los celos entre los animadores, que apuntan y tienen su fuerte en el mismo público.

Reynaldo “Bombón” Gonzales, uno de los burlones de la radio.

Tanta fue la bronca de Gonzales por haber sido dejado de lado de la animación del corso, que desde hace dos años promociona la festividad carnestolenda que se realiza en Orán en las mismas semanas que se realiza en Tartagal.