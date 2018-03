"Ledesma abusó de mi hija y no puede seguir como concejal"

"Tenemos las pruebas y por eso la causa fue elevada a juicio. Ledesma es culpable y no puede seguir como concejal, debe ser apartado de su cargo, porque abusó de mi hija y la comunidad no puede tener un representante así", dijo a El Tribuno la mujer que denunció que el concejal Raúl Ledesma manoseó a su hija de 14 años.

Este medio no revela el nombre de la madre denunciante porque se debe proteger a la adolescente. La denuncia fue radicada en agosto del año pasado y actualmente la jovencita tiene 15 años.

Una decisión pendiente

El Concejo Deliberante de San José de Metán deberá decidir si el concejal podrá seguir o no en funciones, luego del pedido formal de suspensión que presentó la madre de la menor. "Me enteré por los medios que hay un requerimiento de elevación a juicio de la causa, pero jamás me notificaron, por eso se dijo que yo desistí como querellante y eso no es cierto. Mi abogado ya ha solicitado que se solucione esa situación. Pero hay que aclarar que la causa sigue. Por otra parte, no corresponde que una persona, por la gravedad de la denuncia en su contra, pertenezca a ningún Concejo Deliberante. No puede representar al pueblo porque le hizo daño a una menor", dijo la madre que radicó la denuncia.

"Yo he pedido que se lo suspenda en sus funciones a Ledesma hasta que se haga el juicio, donde se va a saber la verdad. Una persona que abusó de una menor no puede estar en ese cargo", destacó.

Tratamiento psicológico

"Mi hija actualmente sigue un tratamiento psicológico. Esto es terrible para nuestra familia. En el colegio, el año pasado, a ella le decían cosas porque muchos se enteraron de lo que pasó, aunque nosotros tratamos de protegerla. Aumentó de peso y bajó las notas en el colegio. Tenía muchas amigas y amigos que se alejaron y, por ejemplo, pasó todo el verano encerrada en mi casa", detalló la mujer.

Recordó que en la denuncia que radicó dejó constancia de que el concejal Ledesma, de Cambiemos, manoseó en dos oportunidades a su hija. "Los hechos ocurrieron donde el concejal tenía la sede y en una fiesta de 15 años", indicó.

"Estoy convencida de que Ledesma es culpable, por eso voy a seguir con esto hasta las últimas consecuencias, hasta que se haga justicia y pague por lo que le hizo a mi hija", señaló la mujer.

"Nuestra vida cambió, se nos hizo mucho daño. También quiero aclarar algo, que es que pretenden decir que esto es político y eso no es verdad. Nosotros no tenemos nada que ver con la política", remarcó.

Una gran polémica

El artículo 13 de la Carta Orgánica Municipal de Metán, ley 6.566, establece que no podrán ser elegidos miembros del Concejo Deliberante los afectados por incapacidad moral. A este respecto, cabe señalar que la semana pasada ingresó formalmente al Concejo Deliberante sureño una nota solicitando la suspensión del concejal Raúl Ledesma por inhabilidad moral, ya que se encuentra sospechado del abuso sexual simple de una menor de 14 años.

El expediente administrativo que se tramite en el cuerpo legislativo metanense lleva el número 6.772 y fue presentado por la madre de la niña.

"Se ha requerido la remisión de la causa a juicio del imputado Raúl Ricardo Ledesma por la comisión del delito de abuso sexual simple, en concurso real de dos hechos", destacó la mujer en la presentación.

"No quedan dudas"

"Las graves imputaciones penales formalizadas y solicitadas por la fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual y teniendo en cuenta que su víctima es una niña menor de edad no dejan dudas a esta altura, que al menos su habilidad moral está severamente cuestionada; no solo por mi parte, como madre de la víctima y denunciante en la causa, sino ya por la magistrada interviniente en la investigación", señaló la mujer.

"Las fiscales recolectaron pruebas de cargo con las que le adjudican a Ledesma responsabilidad penal por la comisión de dos hechos delictivos de afectación lesiva y repugnante, no solo para quien lo padece sino también para la ciudadanía misma, por encontrarse afectada la integridad sexual y la honestidad de una niña", destacó la madre de la menor en la nota presentada ante el cuerpo, que está siendo tramitada en comisiones y deberá ser tratada próximamente en sesión para que los ediles puedan expedirse públicamente y que la ciudadanía entera sepa cómo actúa cada uno de los representantes que eligieron el año pasado.

Dicen que sufre una persecución política

Es la estrategia del abogado defensor del edil cuestionado, Francisco Dávalos.

El abogado defensor de Raúl Ledesma, Francisco Dávalos, presentó una nota en el Concejo Deliberante, en la que asegura que su defendido es víctima de una persecución política, dado que la madre de la menor solicitó al cuerpo legislativo la suspensión de Ledesma por inhabilidad moral.

“La presente nota implica una respuesta formal hacia dicha presentación, a la vez que se pretende brindarle a dicho cuerpo legislativo la información necesaria y suficiente respecto al estado procesal y judicial en el que se haya mi representado”, dijo el letrado en la presentación realizada ante el Concejo Deliberante de la ciudad de Metán.

“Antes que nada diré que la presentación hecha por la vecina, quien resulta ser la denunciante que dio inicio a esta infame causa, no coincide en nada con la situación procesal en la que se haya la misma, ya que conforme constancia que se acompaña con la presente, en el mes de febrero del presente año 2018, desistió por completo como parte querellante y actor civil al no formalizar la acusación. Es decir, y para que se comprenda, se apartaron plenamente de la causa penal”, seguró el letrado.

Y prosiguió el abogado su declaración afirmando que “o sea que no es querellante tal como lo manifiesta en su presentación ante el Concejo Deliberante. Evidenciando con ello la falsedad en la que sigue incurriendo”.

“No nos cabe duda que esto evidencia a todas luces lo que esta parte vino sosteniendo desde un principio, que estamos ante una persecución política en contra del concejal Ledesma al desistir como querellante en la causa penal, y pretender en forma contradictoria su suspensión”, indicó en la nota presentada en el Concejo Deliberante.

“Conforme constancia que se acompaña, la denunciante fue notificada del supuesto requerimiento a juicio de la causa, pero desistió totalmente su postura como querella y actor civil”, dijo Dávalos.

Y agregó que “resulta incomprensible la presentación incoada al honorable Concejo Deliberante, cuando la pudo haber realizado varios meses atrás, incluso desde la misma fecha en que interpuso la denuncia penal en contra de mi representado, pero por sobre todo resulta a todas luces contradictoria su postura habiendo desistido en la causa penal”, señaló por último el abogado defensor de Ledesma.

El concejal sigue en funciones

A la fecha, el concejal de Cambiemos Raúl Ledesma sigue en funciones a pesar de su situación. Continua asegurando que es inocente y apeló el requerimiento de elevación a juicio. Resultó reelecto en su cargo y por eso en diciembre pasado prestó nuevamente juramento. “Por mi honor y la verdad, sí juro”, dijo el edil en voz alta en esa oportunidad para satisfacción de algunos vecinos y la estupor de otros muchos, que esperan con ansias que la causa de dilucide y que la Justicia establezca de una vez si hubo culpabilidad o no en la conducta del edil, si es penalmente responsable o, al revés, todo esto es una patraña.

En noviembre del año pasado, en un trabajo conjunto entre la Fiscalía Penal 2 de Metán y la Fiscalía Penal 3 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, se llevó a cabo la investigación del caso denunciado por la madre de la menor y, reunidos los elementos probatorios necesarios, requirieron el juicio para Raúl Ricardo Ledesma.

Las fiscales penales Ana Inés Salinas Odorisio y Cecilia Flores Toranzos llevaron adelante en forma conjunta las tareas investigativas y destacaron que, reunidos los elementos de convicción necesarios, se presentó el requerimiento a juicio por el delito de abuso sexual simple en concurso real (2 hechos) en perjuicio de una menor de 14 años.

Al mismo tiempo que una adolescente de Metán sufre encerrada en su casa, la Justicia actúa según sus propios tiempo y el resto de los concejales de Metán hace exactamente lo mismo.

Parecen dos películas paralelas con final imprevisible.