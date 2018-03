Preocupación en un colegio por un caso de meningitis

Un alumno de segundo grado contrajo la infección viral, la más leve. No hubo suspención de clases, aunque muchos papás optaron por retirar a sus hijos de la escuela.

Un caso de meningitis viral en el colegio José Manuel Estrada provocó gran preocupación entre los padres, y muchos a medida que se fueron enterando a través de los grupos de WhatsApp optaron por retirar a sus hijos del establecimiento privado. Oficialmente no se confirmó el diagnóstico, aunque sí lo hizo una fuente cercanas al Ministerio de Salud.

La noticia se conoció ayer por la mañana, cuando al parecer se acercó al colegio la madre del niño que asiste al segundo grado para informar que su hijo está internado en el Hospital Materno Infantil.

No hubo ni habrá suspención de clases debido a que la meningitis viral no se contagia ni representa ningún riesgo para la salud, indicó la directora de Educación Privada de Salta, Silvia Romano.

La funcionaria provincial comentó: "Lo primero que hicimos es dar aviso al Ministerio de Salud para que actúe y de acuerdo al protocolo se tomaron las primeras medidas de profilaxis: airear, ventilar, limpiar todo con lavandina y se va a intensificar durante el fin de semana". Y prosiguió: "En ningún momento la institución suspendió las clases. Por la mañana no hubo inconvenientes, el problema se suscitó por la tarde cuando todos se enteraron. Ahí se dejó que los papás decidieran retirarlos o no, no podemos negarnos al pedido de un padre. Es entendible la preocupación".

Para despejar todas las dudas y para mayor información, este lunes, en horario a confirmar, un equipo de Salud realizará una reunión con los padres del grado al que concurre el niño con meningitis.

Otro detalle que se conoció es que la médica de Salud Pública que intervino, casualmente, es pediatra del niño. El contagio se habría provocado por consumir agua infectada con el virus, aunque aún no está comprobado.

La directora del colegio Estrada expresó en algunos medios que "el contagio de la meningitis viral no es igual de importante al de la meningitis bacteriológica". Sin embargo, ayer decenas de padres hicieron cola afuera del establecimiento ubicado en España al 2.200 para buscar a sus hijos por miedo a que se enfermen. "Nos dicen que no es peligroso, pero yo prefiero llevarmelo a casa por las dudas", dijo una mujer.

Detalles de la enfermedad

La meningitis es la inflamación de las meninges, que es la membrana que envuelve el cerebro y la médula espinal. Existen múltiples causas que pueden provocarla, entre ellas las de origen bacteriano, viral, micótica o parasitarias.

La meningitis bacteriana es muy grave y requiere tratamiento inmediato, ya que puede afectar el funcionamiento neuronal de la persona que la padece. La viral es más leve y ocurre con mayor frecuencia que la meningitis bacteriana. Se suele producir al final del verano y comienzos del otoño. Afecta a los niños y a los adultos menores de 30 años principalmente. La mayoría de las infecciones ocurre en niños menores de 5 años. Diversos tipos de virus pueden causar meningitis (por ejemplo, el mismo que produce el herpes).

En Salta, en 2016 se reportaron 111 casos probables y siete víctimas fatales, más de un 40 por ciento menos que en 2015, cuando hubo menor cantidad de casos pero cinco muertos más, según datos oficiales.

De los más de 100 casos, 39 correspondieron a meningitis bacterianas, 30 virales, 18 al grupo de micóticas y parasitarias y el resto sin identificación de gérmenes. La meningitis es una causa importante de fiebre en niños y recién nacidos. Además, suelen aparecen rápidamente: escalofríos, cambios en el estado mental, náuseas y vómitos, dolor de cabeza intenso y cuello rígido.