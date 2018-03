Mal inicio de Conta en el Súper TC2000

El debut en la temporada 2018 del Súper TC2000 para Facundo Conta no fue muy bueno, ya que el metanense abandonó en la primera fecha del campeonato de la especialidad, que se disputó en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de la ciudad de Buenos Aires. El tandilense Leonel Pernía, con Renault Fluence, fue el flamante ganador.

“Abandono en Buenos Aires. Fue un fin de semana complicado, desde el inicio no salieron bien las cosas y no pudimos revertirlo. Sabemos que tenemos buen potencial y queda trabajar en función de Rosario”, dijo Conta en las redes sociales.

Luego, en detalles contó a El Tribuno: “Se me descontroló el auto por un charco de agua en la vuelta 3. Tuvimos problemas que complicaron el fin de semana y en condiciones normales sabemos que estamos para dar pelea”.

Respecto a los mejores del día, detrás del tandilense Pernía, su compañero de equipo y actual monarca, el santafesino Facundo Ardusso (Fluence) y el paranaense Mariano Werner (Peugeot408).

La carrera, que había sido pactada a 33 vueltas al circuito número 9 de 3.353 metros de extensión, culminó a los 50 minutos por reglamento, ya que la lluvia hizo más lenta la prueba.

Luego se clasificaron el mendocino Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze), el cordobés Néstor Girolami (Peugeot 408), el bonaerense Emiliano Spataro (Fluence) y el santafesino Fabián Yannantuoni (Peugeot 408).

Completaron los diez primeros el mendocino Julián Santero (Toyota Corolla), el lanusense Federico Iribarne (Citroen C4) y el bonaerense Matías Milla (Fluence).

En la telonera Fórmula 2.0, al cabo de las 16 vueltas al trazado número 9, se impuso el platense Nicolás Moscardini, seguido por el entrerriano Exequiel Bastidas y el cordobés Eugenio Provens

Disputada una competencia del campeonato del Súper TC 2000, el puntero es Facundo Ardusso (Fluence), 29 puntos; y luego se ubican Leonel Pernía (Fluence), 26, y Mariano Werner (Peugeot 408), 18.

Más atrás se encolumnan Bernardo Llaver (Cruze), 13 unidades; Néstor Girolami (Peugeot 408), 10; Emiliano Spataro (Fluence), 8; Fabián Yannantuoni (Peugeot 408), 7; Julián Santero (Toyota Corolla), 6.