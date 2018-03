Griselda Siciliani le pidió a Adrián Suar un “acto ejemplificador” con Juan Darthés

Griselda Siciliani, quien en su momento reveló su mala experiencia con Juan Darthés, se refirió a la continuidad del actor en la ficción de El Trece “Simona” y le pidió al productor y autoridad de Pol-ka, Adrián Suar, una medida “ejemplificadora”.

En ese contexto, la actriz aseguró que no tiene idea de “que va a pasar” con Darthés ni la decisión que tomará su expareja al respecto, pero destacó: “Adrián es un gran hombre, todo lo contrario a un hombre violento, a un acosador.”

A su vez, Siciliani le pidió a su ex por “un acto ejemplificador” aunque destacó que sabe que a él “no le gusta ser el verdugo”.

Desde su experiencia, la actriz sostuvo que cuando trabajó con Darthés en la ficción Patito Feo ella la pasó mal. “Sufrí otro tipo de violencia”, destacó aunque aclaró que “no fue acoso”.

Días atrás, Suar explicó que iba a charlar con el actor para conocer su versión de los hechos y remarcó que por ahora no hay una decisión sobre la continuidad.

“Lo conozco, es difícil. Todo es muy difícil. Las emociones a veces gobiernan sobre las acciones por eso quiero ser cuidadoso para no hacer ninguna escena para el afuera porque no es fácil sacarle el trabajo a alguien”, había explicado e insistió: “No quiero tener el poder de decir te saco o te pongo, hay que ser cuidadoso”.