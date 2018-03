Solo rumores sobre la venta del ingenio San Isidro

En medio de rumores sobre la venta del ingenio San Isidro y a horas de haber concluido el Proceso Preventivo de Crisis (PPC) presentado por la empresa, el que se sustanció en el Ministerio de Trabajo de la Nación, las expectativas y la ansiedad volvieron a instalarse entre las familias azucareras de Campo Santo.

Sugestivamente las versiones sobre la venta del ingenio, aparecieron casi en forma simultánea con un proyecto de expropiación presentado por el Partido Obrero en la legislatura provincial, en momentos en que concluía el PPC.

Este plazo finalizó el viernes dejando liberadas a las partes para seguir con las negociaciones.

Justamente desde esa fecha, los trabajadores del ingenio San Isidro están recibiendo telegramas de despidos en sus domicilios particulares.

Frente a esta situación, desde el gremio Soeasi están brindando asesoramiento sobre los pasos a seguir. "Desde la sede gremial estamos redactando a cada trabajador que fue despedido una carta documento en respuesta al telegrama, rechazando los términos del despido y no aceptando el 50% de la indemnización que la empresa piensa pagar. Tampoco la aplicación del artículo por medio del cual se realiza este descuento al pago de los haberes indemnizatorios, debido a que el Proceso Preventivo de Crisis no fue demostrado, no existe tal crisis por lo tanto si hay despidos deben abonar el 100%", expresó el asesor legal Enrique Wandschneider.

Rumores

Con respecto a la posibilidad de venta del ingenio Wandschneider dijo: "Solo contamos con rumores, no tenemos nada oficial. Podrían existir capitales nacionales por un lado y colombianos por otro con la intención de comprar el ingenio, pero eso es algo que no está confirmado. Por esa razón nuestro secretario Mariano Cuenca se encuentra en Salta presentando junto al PO, un proyecto de Ley para su expropiación".

"También es muy posible que el grupo Gloria haya llegado a esta situación de despido de todos los empleados, para comenzar de cero, es decir continuar al frente del ingenio, volver a tomar gente pero ahora bajo sus propias condiciones. Mirá, yo ya no sé qué pensar, eso sería muy posible y no sería algo nuevo, pero hasta ahora, al igual que los grupos compradores, son solo rumores", indicó el asesor.

Como sea, y pese a los rumores que hasta ahora se encargó de difundir el propio gremio, la incertidumbre reina nuevamente en el escenario, ya que la empresa no ha confirmado la venta bajo ningún aspecto y el Gobierno provincial ha rechazado tajantemente y desde un primer momento la posibilidad de una expropiación.