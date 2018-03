Socco: "El canto contra Tapia tiene que ver con su representación con Boca"

Ignacio Scocco marcó goles decisivos, "ganadores", en los últimos partidos de River, que le valieron la Supercopa Argentina ante Boca o una "revancha" emotiva sobre Belgrano, de Córdoba, el pasado domingo, pero siempre llegando desde el banco de suplentes, por lo que sostuvo que si él fuera el entrenador del equipo, jugaría con tres delanteros.

"Si fuese el técnico de River, obviamente que jugaría con tres delanteros", ironizó Scocco ante Fox Sports al ser consultado respecto de la decisión de Marcelo Gallardo de mantenerlo en el banco de suplentes para jugar con dos atacantes que son Rodrigo Mora y Lucas Pratto.

"El objetivo principal del equipos es mejorar, jugar bien, tratar de repetir y no ser un equipo irregular. El domingo demostramos que estamos por ese camino, pero tenemos mucho que mejorar todavía pero queremos seguir y empezar a jugar bien. Buscamos empezar a ganar y ser un equipo regular tanto en el juego como en el resultado", amplió.

Sin embargo, pese a ser suplente, el ex Newell's se apresuró en aclarar que en River existe "un buen grupo, que se ve en los momentos malos. En los momentos buenos es fácil mantener un grupo. Yo siempre rescato el trabajo de Leonardo Ponzio, de Jonatan Maidana, de Rodrigo Martínez y de Ariel Rojas, que hace mucho tiempo que están acá. Eso no es fácil conseguirlo", advirtió.

Y finalmente, respecto de los cánticos que se escucharon sobre el presidente de AFA, Claudio Tapia tras la victoria en la Supercopa Argentina (hoy les pidió a los dirigentes de River que le ofrecieran una disculpa por eso), fue muy claro, una característica que define su personalidad.

"Después del partido con Boca se dio el canto contra Tapia y tiene mucho que ver con lo que representa el presidente de AFA hoy en día y su representación con Boca. Obviamente estuvo mal, pero en ese momento con la euforia que teníamos no pensamos en ese canto. Pero tiene que ver mucho con la identificación que él tiene con Boca", explicó.