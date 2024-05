Tabacaleros de Salta piden la aprobación sin cambios del capítulo de la Ley de Bases

Luego de su exposición en el Senado de la Nación, el representante de la Cámara del Tabaco de la Provincia Lucio Paz Posse, se refirió a la importancia de que la Cámara Alta apruebe sin cambios el capítulo del Tabaco de la Ley Bases, y la importancia del tema para Salta.

“Es un tema sumamente importante para la Provincia y para la Argentina. Este capítulo del Tabaco se refiere puntualmente a los impuestos del cigarrillo, que hoy no se están pagando por todas las empresas que actúan en el mercado nacional. Solamente dos cumplen con los impuestos de ley, hay nueve empresas que no están pagando debido a que utilizaron medidas cautelares para no pagar el impuesto mínimo”, recordó el dirigente tabacalero.

“Quiero destacar, porque fue muy importante la actuación que tuvo el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, de visibilizar este tema porque en el primer proyecto original que envió el ejecutivo al Congreso de la Nación, estaba el capítulo del Tabaco y luego llamó la atención que en el segundo proyecto no estaba. A partir de esta visibilización tomaron el tema un grupo de legisladores nacionales, y en una votación muy reñida se aprobó el capítulo que hoy necesitamos que se apruebe sin modificaciones en el Senado”, destacó Paz Posse.

Fuerte evasión fiscal

Cabe recordar, que existe una fuerte evasión fiscal, entendiéndose que se debieran recaudar alrededor de 3600 millones de dólares por las ventas de los cigarrillos, donde el 78 por ciento son impuestos y esto significa en la Argentina 2.400 millones de dólares aproximadamente. “Hoy están ingresando menos de 600, lo que significa que hay una evasión fiscal de 2000 mil millones de dólares anuales y esto es lo que se pretende revertir con este capítulo, porque parte de esos impuestos son coparticipables a las provincias, como los impuestos internos y el Fondo Especial del Tabaco”, remarcó Paz Posse.

Asimismo, recordó que el Tabaco es una actividad intensiva de alta ocupación de mano de obra, donde en la Argentina entre puestos directos e indirectos hay casi un millón y en Salta son más de 200 mil, por lo que es importante que se apruebe.

“Hoy el productor tabacalero tiene diezmados sus ingresos del Fondo Especial del Tabaco. Queremos preservar las fuentes de trabajo y entendemos que esto genera un círculo virtuoso en nuestra provincia y en la Argentina. Hay fuertes lobbies de empresas que quieren que la situación continúe tal cual está hoy y declaran números muchos menores a los reales. Es fundamental que nuestros legisladores nacionales lo aprueben sin modificaciones”, finalizó el representante de la Cámara del Tabaco en Salta.