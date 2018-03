Fernández Meijide: "A Astiz deberían darle la prisión domiciliaria"

La ex diputada Graciela Fernández Meijide consideró hoy que el represor Alfredo Astiz debería recibir el beneficio de la prisión domiciliaria y consideró que "hasta el peor enemigo tiene derechos".

"El personaje me sigue provocando la misma reacción de siempre. Pero mal nos hubiera ido luchando por el respeto a los Derechos Humanos, si no consideráramos que hasta nuestro peor enemigo tiene derechos", aclara Graciela Fernández Meijide antes de referirse a la posible salida de Alfredo Astiz de la cárcel.

En declaraciones a la radio La Red, la ex integrante de la Conadep evaluó que "a determinada edad o con enfermedades terminales", mantener a una persona en la cárcel "deja de ser una condena y pasa a ser casi una venganza".

Para Fernández Meijide, a Astiz "deberían mandarlo a su domicilio con una pulsera electrónica, que pueda atenderse y estar cuidado por la gente que designe él o su familia".

"Hay sentimientos contradictorios. No es que yo perdone a Astiz. Pero se equivocó quien se creyó que peleábamos sólo por el derecho de nuestros hijos. Yo peleo por el futuro de nuestro país y lo haré mientras me duren las fuerzas", señaló.

El Servicio Penitenciario Federal (SPF) incluyó a Alfredo Astiz, uno de los represores emblema de la última dictadura militar, en un listado de presos en condiciones de abandonar el penal por sus delicados estados de salud.

"El Ángel de la Muerte"

"El Ángel de la Muerte", quien permanece detenido desde hace más de diez años en el penal de Ezeiza condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), integra junto a otros genocidas la nómina de internos en condiciones de obtener la domiciliaria, o incluso la libertad condicional con pulsera electrónica.

Según el SPF, la cárcel no es el mejor lugar para que Astiz cumpla su detención ya que figura como uno de los internos "con enfermedades oncológicas", ya que el represor, de 67 años, tiene cáncer de próstata y se encuentra en la fase de tratamiento de "control".

La lista en la que figura quien fuera conocido como "El Ángel de la Muerte" se actualizó con 1.436 presos bajo el nombre "Internos que se encontrarían en condiciones de acceder a medidas alternativas de la prisión".

A principios de marzo, había trascendido otra nómina de 1.111 presos pasibles de ser excarcelados, entre ellos 96 condenados por delitos de lesa humanidad, como Christian von Wernich, Jorge "Tigre" Acosta, Raúl Guglielminetti y el "Turco Julián".

Astiz formó parte del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA, el mayor centro clandestino de detención de la última dictadura militar.