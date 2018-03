¿Por qué usó Macri medias de diferente color?

Para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down, el presidente Mauricio Macri usó hoy medias de diferentes colores durante el acto de presentación de los resultados de la prueba Aprender 2017.

Al comenzar su discurso, acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro, el jefe de Estado mostró sus medias, una roja y otra verde.



"La veo a la Gobernadora y a los de la primera fila mirando mis medias, todos muy impresionados. Quiero decirles que no me volví loco, aunque puedo estar un poco loco para algunos", señaló Macri.

Según resaltó, "las medias diferentes quieren celebrar que la diversidad tiene un valor maravilloso".

"Son brillantes como pueden ser todos los que han nacido con síndrome de Down, que nos dan un ejemplo de superación y de la alegría de vivir", enfatizó el mandatario ante los docentes, directivos y alumnos de la Escuela Normal Superior Eduardo Costa, en la ciudad bonaerense de Campana.

Macri se sumó así a la campaña que propuso utilizar medias de distinto color por el Día Internacional del Síndrome de Down.