Jugador de Los Murciélagos, sancionado por pedir ayuda a Macri

La Federación Argentina de Deportes Para Ciegos (Fadec) sancionó al jugador Lucas Rodríguez por solicitar al presidente una ayuda económica para un equipo de mujeres no videntes de Córdoba.

Ética, moralidad, burocracia o el absurdo dirigencial. La Federación Argentina de Deportes Para Ciegos (Fadec) sancionó al jugador de fútbol de Los Murciélagos Lucas Rodríguez después de que solicitara al mandatario Mauricio Macri una ayuda económica para un equipo de mujeres no videntes de Córdoba, confirmó ayer el presidente de ese organismo.

Rodríguez, una de las figuras de la Selección nacional de fútbol para ciegos, publicó a fines del año pasado un video en el que le pide a Macri que colabore con el financiamiento de un viaje a Japón de un equipo de mujeres no videntes de la ciudad de Córdoba, de donde el mencionado deportista es oriundo.

La Fadec sancionó a Rodríguez con el pago de unos 50.000 pesos debido a que grabó y divulgó sin autorización de la entidad ese video, lo que habría causado malestar en el seno del Gobierno nacional, según dijo el presidente del organismo, Domingo Latela.

“Me llamaron en un momento desde Presidencia para que se tome una medida. Más concretamente fue un secretario de Fernando De Andreis (secretario general de la Presidencia), diciéndome que estaban recalientes. No es un video jodido, pero lo publicó sin mi autorización”, sostuvo Latela.