Sampaoli: “Es mucho más el equipo de Messi que el mío”

Jorge Sampaoli, entrenador de la Selección argentina, aseguró que el conjunto nacional es mucho más de Lionel Messi que propio y dijo que el jugador del Barcelona “tiene que trasmitirle al resto el camino” a seguir.

“Messi se entrenó de manera increíble y potenció a todos. Si Messi está bien, va a ser el equipo de él mucho más que el mío”.

Luego, el DT, agregó: “El mejor del mundo tiene que trasmitirle al resto el camino donde tenemos que ir. Leo genera seguridades para potenciar al entorno, nos está ayudando mucho. Es mucho más el equipo de Messi que el mío”, expresó en conferencia de prensa.

Además señaló que “los jugadores nuevos que han llegado se adaptaron muy bien. Entienden la idea y también cuentan con la ayuda de los más experimentados”.

Sampaoli reconoció que en las prácticas el cuerpo técnico a su cargo le da “una importancia decisiva al entrenamiento y a la vinculación de Leo con los futbolistas”, en referencia a que las elecciones girarán en torno a quienes se adapten mejor al crack del Barcelona.

“Tenemos la idea de darle tiempo de juego a cada arquero, porque tenemos que evaluarlos. Lo mismo pasa con los jugadores que tenemos que probar”, comentó.

Además, indicó que los futbolistas del equipo nacional “están concientizados de que la única manera que Argentina tiene de afrontar el torneo más importante del mundo es disfrutándolo”, tras lo cual dijo que “se ve bastante compromiso con la camiseta y ese compromiso está acorde con el disfrute”.

“El tiempo es el que tenemos, hay que adecuarse a él. No es que el resultado no interese, pero en realidad el tiempo es para ver a más jugadores de lo normal en dos partidos. En ese camino estamos. Y por eso me saqué el chip de la competitividad para estos encuentros”, dijo.

Por último, opinó que “no es justo que se diga que son perdedores estos jugadores. Todos nos dan como protagonistas del Mundial. Yo busco potenciarlo eso todo el tiempo, quiero que los rivales nos teman aún más”, concluyó.