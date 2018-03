Rosana Bertone, apoya una posible candidatura de Urtubey a presidente 

En su paso por Salta, la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, calificó a su par salteño como un dirigente solidario y dijo “estoy dispuesta y convencida de acompañar al gobernador en lo que él decida en la vida política”. Ambos gobiernos provinciales firmaron ayer un convenio de cooperación mutua en desarrollo de políticas productivas.

Las palabras Bertone, llegan en momentos en que el nombre del gobernador de Salta suenan como uno de los posibles candidatos a presidente por el peronismo.

“En política y especialmente en el peornismo hay que reunir ciertos requisitos que en estos tiempos hemos ido dejando de lado:

primero, la solidaridad, y él (Urtubey) es un dirigente que es solidario con los demás dirigentes y esto no es frecuente en la política y lo digo porque me ha tocado, perder y ganar y siempre ha estado conmigo, aún cuando he perdido que es muy importante”, señaló la gobernadora.



Y agrega: “Tiene vocación de poder que no es un dato menor; nosotros nos sentábamos juntos en nuestras bancas en el 2007 y él me decía, ‘me voy a presentar a candidato a gobernador’ y eso que tenía la mitad de su familia en contra, el partido en contra, y me decía a mi ‘vamos Rosana, anímate vos también’. Uno tiene que tener formación política, formación profesional como él la tenía, convicción, pero también tiene que tener valor, hay que animarse, no hay que ser tibio si uno quiere hacer una construcción política.”.

En ese sentido, Bertone señala que “esos son valores de Urtubey que a mí me harían acompañarlo en lo que él emprendiese, no sé cual es su destino político, pero creo que tiene un gran destino y mucho que aportarle a la Argentina, desde el lugar que le toque estar”.

Antes de firmar el convenio, los mandatarios provinciales recorrieron las instalaciones del Polo integral de las Mujeres que está en la etapa final y Urtubey espera inaugurar en abril.

“Creo que (Urtubey) es uno de los dirigentes mejor formados y para mi es un orgullo trabajar con él y no soy frecuentemente una ‘halagadora compulsiva’, porque soy autoexigente conmigo misma y exijo también a los demás. Pero veo en Urtubey alguien que tiene esa posibilidad, nosotros necesitamos un candidato a presidente que piense la Argentina completa, que la conozca, que la haya recorrido que tenga esa visión de las economías regionales, por eso yo me entusiasmo con Urtubey para el 2019”, define la mandataria provincial.

En enero pasado, una encuesta realizada por la Universidad de San Andrés señalaba al gobernador salteño como el peronista con mejor imagen positiva.

Mientras que la encuestadora Synopsis, hace poco más de una semana, señaló que en caso de un balotaje el que más cerca queda del presidente Mauricio Macri (38,7%) -en caso de que vaya por una reelección- es Urtubey (30%) debido al alto nivel de indecisos que figuran en ese escenario: 31,3%.