Elon Musk eliminó de Facebook su perfil, el de Tesla y SpaceX

El multimillonario Elon Musk, cofundador de empresas como Tesla o SpaceX, ha borrado su cuenta personal en Facebook tras el escándalo por la filtración y uso indebido de datos de usuarios de la red social por parte de la empresa Cambridge Analytica. Musk ha bromeado en Twitter respondiendo con un "¿Qué es Facebook?" a Brian Acton, cofundador de WhatsApp —empresa que pertenece a Facebook— que hacía referencia al movimiento #DeleteFacebook para borrar las cuentas personales en la red social de Mark Zuckerberg. Asimismo, ante la pregunta de otros usuarios de si borraría las páginas de SpaceX o de Tesla Motors, Musk ha respondido afirmativamente, y poco después dichas páginas ya no estaban disponibles en Facebook.

It is time. #deletefacebook

— Brian Acton (@brianacton) 20 de marzo de 2018



Respecto al uso de Instagram, cuyo perfil tiene cerca de 7 millones de seguidores, el CEO de Tesla ha indicado que mantendrá su cuenta personal siempre y cuando mantenga su independencia. Sin embargo, ha sido contundente respecto a Facebook con el siguiente mensaje: "No uso Facebook y nunca lo he hecho, así que no piensen que soy una especie de mártir o mis compañías están sufriendo un duro golpe. Además, no publicitamos ni pagamos promociones, así que... no importa".

What about Instagram?

— Martina Pennisi (@martinapennisi) 23 de marzo de 2018