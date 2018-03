“No veo un escenario tan oscuro como plantean”

El Gobierno pide paciencia. En base al consenso fiscal, proyectan bajar ingresos brutos en las actividades primarias. No obstante. Diego Dorigato, secretario de Industria, dijo que el escenario “no es tan oscuro”

¿Cómo incide el consenso fiscal en la suba de ingresos brutos?

Lo que pretende es unificar las alícuotas de ingresos brutos en todo el país. La industria que venía de afuera pagaba la alícuota de 3,1%, y se estandarizó en una alícuota del 2%, y va decreciendo hasta llegar a cero en 2022. En el caso de las farmacias, si vos ves toda la cadena, laboratorio, droguería y farmacias, es de 1,9%, porque tenés bajas en una y aumentos en otras. Lo que no se dan cuenta es que, por ejemplo, a la industria farmacéutica les bajó la alícuota.

Los comerciantes se quejan de que es un tributo en cascada.

Es una cuestión de estrategia comercial. El impuesto sí es piramidal, pero el consenso pretende ir ajustando esa cascada que se produce en forma graduada al 2022. Porque toda la actividad primaria y productiva quedará exenta, gravando solamente en las etapas finales. Al 2022 se transformaría en un impuesto al consumo. Por eso aumentó la alícuota de comercio, pero va bajando lo que es agricultura, minería, construcción, industria, transportes, todo lo que va cargando a la actividad en las etapas anteriores se va disminuyendo.

¿Quién debería absorber este aumento?

El impuesto es esencialmente trasladable, cada uno que tiene que pagar el impuesto lo tiene que cargar a la factura y lo va trasladando. Pero la demanda y la oferta te van a marcar si se lo traslada o se lo absorbe, eso es una cuestión de estrategia de mercado.

Hay comercios que señalan que no pueden sostenerse mucho más...

Hay ajustes que se están haciendo que obviamente impactan en la estructura de costos. Cada uno deberá evaluar hasta dónde puede trasladar esos costos y hasta dónde no, hasta dónde tiene que resignar rentabilidad, y si le sirve el negocio. No veo un escenario tan oscuro como el que plantean. Obviamente, habrá que ajustar algunas cuestiones, pero estamos atentos a todo lo que va sucediendo para ajustar lo que haya que ajustar.